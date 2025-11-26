  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sıcak saatler yaşanıyor! İHA üretim tesisi vuruldu

AK Partililere ‘katliam’ çağrısı: Yönetmen bozuntusuna ceza! HAGB’yle paçayı kurtardı

Şehitleri istismar etmek isteyenlerin maskesi iniyor! Kimi koltuk istiyor kimi darağacı

DMM'den Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, 'iptal edildi' iddialarına yalanlama! Cevap: Asılsız iddialar

İstanbul’da adeta hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

Türkiye arabulucu olabilir diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Macron’un Ukrayna açıklamalarına sert tepki

Arap düşmanları, Siyonistlerin koynunda çıktı!

İstihbarattan kritik operasyon BAE adına casusluk yapan 3 kişi gözaltına alındı

İran’da yolsuzluk su krizine neden oldu, başkent taşınıyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünya Türkleri bekliyor! Türkiye, Türkiye'den ibaret değil
Ekonomi Günlerdir bekleniyordu: ABD'için kritik veri açıklandı
Ekonomi

Günlerdir bekleniyordu: ABD'için kritik veri açıklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Günlerdir bekleniyordu: ABD'için kritik veri açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı piyasanın odağında olan eylül ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.

ABD Çalışma Bakanlığı piyasanın odağında olan eylül ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ÜFE eylülde aylık bazda piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 0,3 arttı.

Yıllık bazda ise ÜFE yüzde 2,7 arttı. Piyasa beklentisi de yüzde 2,7 artış yaşanacağı yönündeydi.

Ağustos'ta ÜFE aylık bazda yüzde 0,1 azarlırken yıllık bazda ise yüzde 2,6 artmıştı. Eylül verisiyle birlikte ağustos ÜFE verisi yüzde 2,7 olarak revize edildi.

 

ÇEKİRDEK ÜFE VERİLERİ

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de eylülde aylık bazda yüzde 0,2 artış beklentisine karşın yüzde 0,1 arttı.

Çekirdek ÜFE'de yıllık bazda artış ise piyasanın yüzde 2,7 beklentisine karşın yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti.

Perakende satışlar da aynı dönemde beklentilerin altında gerçekleşti. Eylül ayında satışlar aylık yüzde 0,2 artış gösterirken, piyasa beklentisi yüzde 0,4 artış yönündeydi. Önceki ay ise yüzde 0,6’lık bir yükseliş kaydedilmişti.

ÜFE verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki faiz kararından önce göreceği son enflasyon okumalarından biri olduğu için yakından takip ediliyordu.

Trump ile Prens Selman arasındaki görüşmede gerginlik! Abraham Anlaşmaları tansiyonu yükseltti
Trump ile Prens Selman arasındaki görüşmede gerginlik! Abraham Anlaşmaları tansiyonu yükseltti

Dünya

Trump ile Prens Selman arasındaki görüşmede gerginlik! Abraham Anlaşmaları tansiyonu yükseltti

ABD Başkanı Trump, Venezuela açıklaması! Kolay yoldan halledelim
ABD Başkanı Trump, Venezuela açıklaması! Kolay yoldan halledelim

Dünya

ABD Başkanı Trump, Venezuela açıklaması! Kolay yoldan halledelim

Trump, Rusya-Ukrayna barış süreci açıklaması
Trump, Rusya-Ukrayna barış süreci açıklaması

Dünya

Trump, Rusya-Ukrayna barış süreci açıklaması

Maduro’dan Trump'a hodri meydan
Maduro’dan Trump'a hodri meydan

Dünya

Maduro’dan Trump'a hodri meydan

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23