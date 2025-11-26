Günlerdir bekleniyordu: ABD'için kritik veri açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı piyasanın odağında olan eylül ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ÜFE eylülde aylık bazda piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 0,3 arttı.

Yıllık bazda ise ÜFE yüzde 2,7 arttı. Piyasa beklentisi de yüzde 2,7 artış yaşanacağı yönündeydi.

Ağustos'ta ÜFE aylık bazda yüzde 0,1 azarlırken yıllık bazda ise yüzde 2,6 artmıştı. Eylül verisiyle birlikte ağustos ÜFE verisi yüzde 2,7 olarak revize edildi.

ÇEKİRDEK ÜFE VERİLERİ

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de eylülde aylık bazda yüzde 0,2 artış beklentisine karşın yüzde 0,1 arttı.

Çekirdek ÜFE'de yıllık bazda artış ise piyasanın yüzde 2,7 beklentisine karşın yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti.

Perakende satışlar da aynı dönemde beklentilerin altında gerçekleşti. Eylül ayında satışlar aylık yüzde 0,2 artış gösterirken, piyasa beklentisi yüzde 0,4 artış yönündeydi. Önceki ay ise yüzde 0,6’lık bir yükseliş kaydedilmişti.

ÜFE verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki faiz kararından önce göreceği son enflasyon okumalarından biri olduğu için yakından takip ediliyordu.