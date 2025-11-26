UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor!
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları yarın yapılacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, sahasında Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftasında 18 maç oynanacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, yarın sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı şöyle:
20.45 Fenerbahçe - Ferencvaros (Macaristan)
20.45 Roma (İtalya) - Midtjylland (Danimarka)
20.45 Aston Villa (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)
20.45 Porto (Portekiz) - Nice (Fransa)
20.45 Viktoria Plzen (Çekya) - Freiburg (Almanya)
20.45 Feyenoord (Hollanda) - Celtic (İskoçya)
20.45 Lille (Fransa) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
20.45 PAOK (Yunanistan) - Brann (Norveç)
20.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Celta Vigo (İspanya)
23.00 Bologna (İtalya) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - FCSB (Romanya)
23.00 Go Ahead Eagles (Hollanda) - Stuttgart (Almanya)
23.00 Genk (Belçika) - Basel (İsviçre)
23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Lyon (Fransa)
23.00 Nottingham Forest (İngiltere) - Malmö (İsveç)
23.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Sturm Graz (Avusturya)
23.00 Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz)
23.00 Real Betis (İspanya) - Utrecht (Hollanda)