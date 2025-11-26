  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sıcak saatler yaşanıyor! İHA üretim tesisi vuruldu

AK Partililere ‘katliam’ çağrısı: Yönetmen bozuntusuna ceza! HAGB’yle paçayı kurtardı

Şehitleri istismar etmek isteyenlerin maskesi iniyor! Kimi koltuk istiyor kimi darağacı

DMM'den Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, 'iptal edildi' iddialarına yalanlama! Cevap: Asılsız iddialar

İstanbul’da adeta hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

Türkiye arabulucu olabilir diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Macron’un Ukrayna açıklamalarına sert tepki

Arap düşmanları, Siyonistlerin koynunda çıktı!

İstihbarattan kritik operasyon BAE adına casusluk yapan 3 kişi gözaltına alındı

İran’da yolsuzluk su krizine neden oldu, başkent taşınıyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünya Türkleri bekliyor! Türkiye, Türkiye'den ibaret değil
Dünya Maduro’dan Trump'a hodri meydan
Dünya

Maduro’dan Trump'a hodri meydan

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Maduro’dan Trump'a hodri meydan

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, katıldığı özel bir televizyon programında ABD’nin şahsına ve ülkesine yönelik artırdığı baskılara dair kararlı açıklamalarda bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, katıldığı özel bir televizyon programında ABD’nin şahsına ve ülkesine yönelik artırdığı baskılara dair kararlı açıklamalarda bulundu.

 

"Başaramadılar, başaramayacaklar!"

ABD'nin Karayipler bölgesinde artırdığı geniş çaplı askeri hareketliliğe değinen Maduro, bu gövde gösterisinin Venezuela halkını yıldıramayacağını belirtti. Maduro konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Venezuela’yı yenemeyecekler. Biz yenilmeziz. Şimdiye kadar başaramadıkları gibi bundan sonra da asla başaramayacaklar."

Saldırıların sadece askeri değil, çok yönlü bir stratejiyle yürütüldüğüne dikkat çeken Maduro, aylardır süren psikolojik ve siyasi savaşa rağmen dünyanın dört bir yanından tarif edilemez bir destek gördüklerini, bu durumun kendilerine güç verdiğini ifade etti.

Maduro, Venezuela halkının kendisine olan desteğinin yüzde 70 seviyesine ulaştığını vurgulayarak, ABD’nin askeri tehdidinin ve yerli işbirlikçilerin işgal çağrılarının toplum nezdinde reddedildiğini kaydetti.

 

"Kendi kendine yeten bir güç oluyoruz"

Siyasi bağımsızlığın teminatı olarak ekonomik bağımsızlığı işaret eden Nicolas Maduro, ülkedeki ekonomik gelişmelere dair de önemli değerlendirmelerde bulundu. Venezuela’nın son yıllarda petrole bağımlılığını azalttığını belirten lider, ekonomiyi güçlendirmek adına belirlenen 13 stratejik sektörde üretimin artırıldığını ve hedeflerinin yüksek ihracat kapasitesine sahip bir ülke olduğunu dile getirdi.

Güvenlik ve üretim arasındaki bağa dikkat çeken Maduro sözlerini şöyle noktaladı:

"Kendi kendine yeten bir üretim gücü oluşturuyoruz. Bununla hem iç piyasayı doyuracağız hem de özel sektör ile yerel toplulukların ekonomisine güveniyoruz. Güvenlik önceliğimizdir ve halk, güvenliğin en büyük güvencesidir. Alçakgönüllülük bizi büyük kılacaktır; halkımız hakikatini savunma yolunda ilerliyor."

ABD'de Trump anketi: Latin yetişkinlerin kararı kritik! Uyarı geldi
ABD'de Trump anketi: Latin yetişkinlerin kararı kritik! Uyarı geldi

Dünya

ABD'de Trump anketi: Latin yetişkinlerin kararı kritik! Uyarı geldi

Trump ile Prens Selman arasındaki görüşmede gerginlik! Abraham Anlaşmaları tansiyonu yükseltti
Trump ile Prens Selman arasındaki görüşmede gerginlik! Abraham Anlaşmaları tansiyonu yükseltti

Dünya

Trump ile Prens Selman arasındaki görüşmede gerginlik! Abraham Anlaşmaları tansiyonu yükseltti

ABD Başkanı Trump, Venezuela açıklaması! Kolay yoldan halledelim
ABD Başkanı Trump, Venezuela açıklaması! Kolay yoldan halledelim

Dünya

ABD Başkanı Trump, Venezuela açıklaması! Kolay yoldan halledelim

Trump, Rusya-Ukrayna barış süreci açıklaması
Trump, Rusya-Ukrayna barış süreci açıklaması

Dünya

Trump, Rusya-Ukrayna barış süreci açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Birşey yapamaz

Venezuela Amerika için 5 günlük iş Kara harekete bile gerek yok USS Ford yeter B52 ler yeter
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23