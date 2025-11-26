Maduro’dan Trump'a hodri meydan

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, katıldığı özel bir televizyon programında ABD’nin şahsına ve ülkesine yönelik artırdığı baskılara dair kararlı açıklamalarda bulundu.

"Başaramadılar, başaramayacaklar!"

ABD'nin Karayipler bölgesinde artırdığı geniş çaplı askeri hareketliliğe değinen Maduro, bu gövde gösterisinin Venezuela halkını yıldıramayacağını belirtti. Maduro konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Venezuela’yı yenemeyecekler. Biz yenilmeziz. Şimdiye kadar başaramadıkları gibi bundan sonra da asla başaramayacaklar."

Saldırıların sadece askeri değil, çok yönlü bir stratejiyle yürütüldüğüne dikkat çeken Maduro, aylardır süren psikolojik ve siyasi savaşa rağmen dünyanın dört bir yanından tarif edilemez bir destek gördüklerini, bu durumun kendilerine güç verdiğini ifade etti.

Maduro, Venezuela halkının kendisine olan desteğinin yüzde 70 seviyesine ulaştığını vurgulayarak, ABD’nin askeri tehdidinin ve yerli işbirlikçilerin işgal çağrılarının toplum nezdinde reddedildiğini kaydetti.

"Kendi kendine yeten bir güç oluyoruz"

Siyasi bağımsızlığın teminatı olarak ekonomik bağımsızlığı işaret eden Nicolas Maduro, ülkedeki ekonomik gelişmelere dair de önemli değerlendirmelerde bulundu. Venezuela’nın son yıllarda petrole bağımlılığını azalttığını belirten lider, ekonomiyi güçlendirmek adına belirlenen 13 stratejik sektörde üretimin artırıldığını ve hedeflerinin yüksek ihracat kapasitesine sahip bir ülke olduğunu dile getirdi.

Güvenlik ve üretim arasındaki bağa dikkat çeken Maduro sözlerini şöyle noktaladı:

"Kendi kendine yeten bir üretim gücü oluşturuyoruz. Bununla hem iç piyasayı doyuracağız hem de özel sektör ile yerel toplulukların ekonomisine güveniyoruz. Güvenlik önceliğimizdir ve halk, güvenliğin en büyük güvencesidir. Alçakgönüllülük bizi büyük kılacaktır; halkımız hakikatini savunma yolunda ilerliyor."