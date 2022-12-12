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Dünya İngiltere'de buzla kaplı göle düşen 3 çocuk hayatını kaybetti
Dünya

İngiltere'de buzla kaplı göle düşen 3 çocuk hayatını kaybetti

İngiltere'de Birmingham kenti yakınlarındaki Solihull'daki buzla kaplı göle düşen çocuklardan 3'ü yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 14:59:00 -
İngiltere'de buzla kaplı göle düşen 3 çocuk hayatını kaybetti

 İngiltere'de Birmingham kenti yakınlarındaki Solihull'daki buzla kaplı göle düşen çocuklardan 3'ü yaşamını yitirdi.

İngiliz polisi, dün öğleden sonra göle düşen ve ani kalp durması yaşayan 8, 10 ve 11 yaşlarındaki 3 çocuğun öldüğünü açıkladı.

Polis, 6 yaşındaki bir çocuğunun ise durumunun kritik olduğunu bildirdi.

- İlk raporlar donmuş gölde 6 kadar çocuğun olduğunu ortaya koydu

İngiliz polisi, dün öğleden sonra 4 çocuğun göle düştüğünü ve ani kalp durması yaşadıklarını açıklamıştı.

Çocukların durumunun kritik olduğunu duyuran yetkililer, Babbs Mill Parkı'nda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetmişti.

Polis göle kaç çocuğun düştüğünü veya hala kayıpların olup olmadığını açıklamamış ancak ilk raporlar donmuş gölde 6 kadar çocuğun olduğunu ortaya koymuştu.

West Midlands Polisinden Başkomiser Richard Harris, olaya ilişkin açıklamasında, "İtfaiye olay yerine geldiğinde, suda 6 kadar kişinin olduğu konusunda bilgilendirildik." ifadesini kullanmıştı.

İtfaiye, olay yerinden gelen raporlar ve sosyal medyadaki görüntülerin, çocukların buzlu gölde oynadıklarını ve sonrasında göle düştüklerini gösterdiğini belirtmişti. ​​​​​​​

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