0553 313 94 23

İngiltere'de büyük şok! 39 ceset bulundu

İngiltere'nin Essex bölgesindeki bir kamyonetin kasasında39 ceset bulundu. Ülkeyi şoka uğratan olayda araç sürücüsü gözaltına alındı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:48
İngiltere'de büyük şok! 39 ceset bulundu

İngiltere Essex'teki bir sanayi bölgesindeki kamyonda biri genç 39 kişinin cesedine ulaşıldı. Büyük paniğe sebep olan olayın yaşandığı bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

25 yaşında bir İrlandalı olduğu açıklanan kamyon şoförü gözaltına alındığı duyuruldu.

Polis Şefi Andrew Marriner, olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Aracın Bulgaristan'dan geldiğini ve cumartesi günü İngiltere'ye giriş yaptığını düşünüyoruz. Bu, çok sayıda insanın hayatını kaybettiği trajik bir olaydır. Olayın detaylarını ortaya çıkartmak için sorgularımız devam etmektedir. Mağdurları tespit etme sürecindeyiz, ancak bunun uzun bir süreç olabileceğini tahmin ediyorum."

Kamyon Bulgaristan'dan

İngiliz polisinden yapılan açıklamada Londra'nın kamyonun Bulgaristan'dan İngiltere'ye ulaştığı tespit edildi.

Kamyon, İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki Grays kasabasında bulundu. Cesetlerden birinin bir çocuğa ait olduğu, gözaltına alınan kamyon sürücüsünün 25 yaşındaki bir Kuzey İrlandalı olduğu bildiriliyor.

Andrew Mariner adlı polis yetkilisi, kamyonun 19 Ekim'de Bulgaristan'dan geldiğini ve şoförün sorgulandığını belirterek şunları söyledi:

"Birçok kişinin hayatını kaybettiği trajik bir olayla karşı karşıyayız. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Şu anda cesetleri teşhis etme aşamasındayız. Ancak bu uzun zaman alabilir" dedi.

Cesetlerin bulunmasından ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:48
  1. Essex

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
    1. 5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
    2. Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
    3. Türkiye'yi kınıyordu... Polis..
    4. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
    5. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
    6. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
    7. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
    8. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
    9. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    10. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
    11. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
    12. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
    13. Galatasaray'da Küfür krizi!
    14. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
    15. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
    16. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
    17. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    18. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
    19. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
    20. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
    21. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
    22. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
    23. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
    24. Arakanlılara yönelik 'savaş..
    25. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
    26. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    27. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
    28. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
    29. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    30. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
    Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
    Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

    Günün Karikatürü

    24 Ekim 2019
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi