İngiltere'de büyük şok! 39 ceset bulundu

İngiltere Essex'teki bir sanayi bölgesindeki kamyonda biri genç 39 kişinin cesedine ulaşıldı. Büyük paniğe sebep olan olayın yaşandığı bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.



25 yaşında bir İrlandalı olduğu açıklanan kamyon şoförü gözaltına alındığı duyuruldu.

Polis Şefi Andrew Marriner, olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Aracın Bulgaristan'dan geldiğini ve cumartesi günü İngiltere'ye giriş yaptığını düşünüyoruz. Bu, çok sayıda insanın hayatını kaybettiği trajik bir olaydır. Olayın detaylarını ortaya çıkartmak için sorgularımız devam etmektedir. Mağdurları tespit etme sürecindeyiz, ancak bunun uzun bir süreç olabileceğini tahmin ediyorum."

Kamyon Bulgaristan'dan

İngiliz polisinden yapılan açıklamada Londra'nın kamyonun Bulgaristan'dan İngiltere'ye ulaştığı tespit edildi.

Kamyon, İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki Grays kasabasında bulundu. Cesetlerden birinin bir çocuğa ait olduğu, gözaltına alınan kamyon sürücüsünün 25 yaşındaki bir Kuzey İrlandalı olduğu bildiriliyor.

Andrew Mariner adlı polis yetkilisi, kamyonun 19 Ekim'de Bulgaristan'dan geldiğini ve şoförün sorgulandığını belirterek şunları söyledi:

"Birçok kişinin hayatını kaybettiği trajik bir olayla karşı karşıyayız. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Şu anda cesetleri teşhis etme aşamasındayız. Ancak bu uzun zaman alabilir" dedi.

Cesetlerin bulunmasından ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.