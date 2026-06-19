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Ekonomi
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TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi fiyat endeksi nisanda arttı

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AA Giriş Tarihi:

TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi fiyat endeksi nisanda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), nisanda yıllık bazda yüzde 38,97, aylık bazda yüzde 5,61 artış gösterdi.

#1
Foto - TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi fiyat endeksi nisanda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

#2
Foto - TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi fiyat endeksi nisanda arttı

Buna göre endeks, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,61, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,49, Nisan 2025'e göre yüzde 38,97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,79 yükseldi.

#3
Foto - TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi fiyat endeksi nisanda arttı

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 6,19, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,95 artış kaydedildi.

#4
Foto - TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi fiyat endeksi nisanda arttı

Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 41,21, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 25,8 yükseliş görüldü.

#5
Foto - TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi fiyat endeksi nisanda arttı

ALT GRUPLAR Yıllık Tarım-GFE'ye göre 9 alt grup daha düşük, 2 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

#6
Foto - TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi fiyat endeksi nisanda arttı

Nisanda yıllık bazda artışın az olduğu alt gruplar, yüzde 21,64 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 24,04 ile makine bakım masrafları oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 62,77 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 48,44 ile enerji ve yağlayıcılar olarak kayıtlara geçti.

#7
Foto - TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi fiyat endeksi nisanda arttı

Aylık Tarım-GFE'ye göre 9 alt grup daha düşük ve 2 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

#8
Foto - TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi fiyat endeksi nisanda arttı

Nisanda bir önceki aya göre en az artış gösteren alt grup yüzde 1,08 ile veteriner harcamaları, yüzde 1,62 diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

#9
Foto - TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi fiyat endeksi nisanda arttı

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 12,54 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde 11,51 gübre ve toprak geliştiriciler olarak hesaplandı.

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