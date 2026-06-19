Cemil Tugay sonrası sıraya girdiler! CHP'de istifa dalgası

İzmir siyasetinde peş peşe istifa depremi yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP üyeliğinden istifa ettiğini ve görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıklamasının ardından belediye yönetiminden yeni istifa haberleri geldi.

Tugay’ın kararının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, partisinden ayrıldığını duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den istifa etmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ile meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP üyeliğinden istifa ettiğini ve görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıklamasının ardından, belediye yönetiminden peş peşe istifalar geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, partisinden ayrıldığını duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da CHP’den istifa etti.

Bir istifa da Tire'den

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den ayrılmasının ardından bir istifa haberi de Tire’den geldi. Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Cemil Tugay’ın görevine bağımsız olarak devam etme kararına saygı duyduğunu belirten Okuroğlu, İzmir’e hizmet noktasında Tugay ile uyum içinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Partide yaşanan sürecin demokratik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini vurgulayan Okuroğlu, kurultay taleplerini yinelediklerini belirterek, CHP’nin yeniden örgütün, üyelerin ve halkın partisi haline gelmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.