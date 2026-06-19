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Dünya Böylesini bir ABD'li söyler! Gazze için İran'ı suçladılar
Dünya

Böylesini bir ABD'li söyler! Gazze için İran'ı suçladılar

Yeniakit Publisher
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Böylesini bir ABD'li söyler! Gazze için İran'ı suçladılar

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, Gazze’de piyasa fiyatlarının aşırı yükselmesini İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri engellemesine bağladı. Bruce, Gazze’de insani yardım tedarik zincirlerinin aksadığını savunurken, Washington’un İsrail ve BM ortaklarıyla çalıştığını söyledi.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, Gazze’de yaşanan fiyat artışları ve insani tedarik sorunlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde “Filistin Sorunu da Dahil Olmak Üzere Ortadoğu’daki Durum” başlığıyla düzenlenen oturumda konuşan Bruce, Gazze’deki piyasa fiyatlarının yükselmesinden İran’ı sorumlu tuttu.

Bruce, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçiş haklarını ve özgürlüklerini hukuka aykırı şekilde engellediğini öne sürdü. ABD’li diplomat, bu durumun Gazze’de piyasa fiyatlarını artırdığını ve insani yardım tedarik zincirlerinde aksamalara yol açtığını savundu.

Bruce, Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) "Filistin Sorunu da Dahil Olmak Üzere Ortadoğu'daki Durum" başlığıyla düzenlenen oturumda konuştu.

Bruce, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş haklarını ve özgürlüklerini hukuka aykırı bir şekilde engellemesi nedeniyle Gazze'de piyasa fiyatları fırladı ve bu durum insani yardım tedarik zincirlerini aksattı." ifadelerini kullandı.

ABD'li diplomat, Gazze'de temel gıda maddeleri, yemeklik yağ ve diğer kritik malların piyasa fiyatlarını istikrara kavuşturmak için adımlar attıklarını ve aynı zamanda ailelerin pazarlara erişimini genişletmeye yardımcı olduklarını söyledi.

Bruce, "Başkan (Donald) Trump'ın 20 maddelik barış planında açıkça belirtildiği gibi, Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, radikalleşmeden ve terörden arındırılmış bir bölge haline gelmelidir." dedi ve Hamas'ın silahlarını bırakması sonrası odaklarının "Gazze halkının yararına, yeniden yapılanma aşamasına kayacağını" öne sürdü.

"Hamas, Gazze halkının acılarından faydalanmanın bir başka yolu olarak bu süreci kontrol etmeyi bırakmalıdır." diyen Bruce, Gazze'de insani koşulların iyileşmesi için, İsrail ve BM'nin insani yardım ortaklarıyla "her gün çalıştıklarını" söyledi.

Bruce, "Ortaklarımız ve Barış Kurulu ile istikrarı teşvik etmek, Gazze'de güvenilir ve yasal yönetimi yeniden tesis etmek ve bölgede kalıcı barışı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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