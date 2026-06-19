Peki siz hangisini kullanıyorsunuz? Katı sabun mu, sıvı sabun mu?
Evimizin vazgeçilmez ürünlerinden olan sabunlar için katı mı sıvı mı kullanılmalı sorusuna cevap aranıyor...
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Evimizin vazgeçilmez ürünlerinden olan sabunlar için katı mı sıvı mı kullanılmalı sorusuna cevap aranıyor...
Gün içinde ellerimizi defalarca yıkıyor, kişisel hijyenimizin en önemli adımını sabunlarla atıyoruz. Ancak lavabo kenarında bizi bekleyen o klasik soru hep akılları kurcalıyor: Katı sabun mu, sıvı sabun mu? Hangisi daha iyi temizler, hangisi ellere faydalı? Gelin birlikte göz atalım…
Katı sabunun da sıvı sabunun da kendine has avantajları ve dezavantajları bulunuyor. Cilt sağlığı, hijyen ve pratiklik açısından hangi sabunun elleriniz için daha faydalı olduğunu tüm yönleriyle irdeledik.
Geleneksel temizliğin vazgeçilmezi olan katı sabunlar, özellikle doğal içerik arayanların ilk tercihi oluyor. Daha Az Kimyasal: Katı sabunlar, sıvı sabunlara kıyasla genellikle daha az koruyucu madde ve yapay renklendirici içerir. Özellikle zeytinyağlı, keçi sütlü veya defneli gibi doğal katı sabunlar cilt dostudur.
Çevre Dostudur: Ambalaj olarak plastik şişelere ihtiyaç duymadıkları için doğada bıraktıkları atık miktarı minimumdur.
Gliserin Avantajı: Geleneksel yöntemlerle üretilen bazı katı sabunlar, cildi nemlendiren doğal gliserini yapısında barındırır.
Eksisi Nedir? Katı sabunların pH seviyesi genellikle cildinkinden daha yüksektir. Bu durum, sık kullanımda ellerin kurumasına ve çatlamasına yol açabilir. Ayrıca toplu kullanım alanlarında üzerinde bakteri barındırma riski nedeniyle ev dışındaki mekânlar için pek pratik değildir.
SIVI SABUN: PRATİKLİK VE NEM DENGESİ Modern yaşamın hızıyla hayatımıza giren sıvı sabunlar, kullanım kolaylığı ve formülleriyle öne çıkıyor. Ciltle Uyumlu pH: Sıvı sabunların pH seviyesi, cildin doğal yapısına daha kolay adapte edilecek şekilde formüle edilir. Bu sayede elleri katı sabun kadar kurutmaz.
Ekstra Nemlendirici Takviyesi: Birçok sıvı sabunun içinde gliserin, aloe vera, doğal yağlar ve nemlendirici kremler yer alır. Sık el yıkayanlar için bariyer koruması sağlar. Hijyenik Kullanım: Pompalı mekanizması sayesinde sabuna ilk kez siz dokunursunuz. Evdeki diğer bireylerin veya misafirlerin ellerindeki bakteriler sabunun kendisine bulaşmaz.
Eksisi Nedir? Sıvı sabunların sıvı formunu, kokusunu ve rengini koruyabilmesi için içeriğinde daha fazla koruyucu (paraben, alkol vb.) ve sentetik kimyasal bulunabilir. Bu da hassas veya alerjik ciltlerde reaksiyona neden olabilir.
Sanılanın aksine, bakterileri yok etme gücü açısından katı ve sıvı sabun arasında bilimsel bir fark yoktur. Her ikisi de virüs ve bakterilerin dış lipid (yağ) çeperini parçalayarak ellerinizden akıp gitmesini sağlar. Önemli olan sabunun türü değil, ellerinizi en az 20 saniye boyunca tüm kıvrımlarıyla birlikte doğru teknikle ovuşturarak yıkamanızdır.
Eğer kuru, çatlamaya meyilli veya hassas bir cildiniz varsa: Nemlendirici oranı yüksek, pH dengeli sıvı sabunları veya özel üretilmiş, gliserinli, pH'ı düşürülmüş katı "syndet" (sabunsuz sabun) barlarını tercih etmelisiniz. Eğer egzama gibi cilt problemleriniz varsa: Parfümsüz, renksiz, olabildiğince saf ve geleneksel yöntemlerle yapılmış doğal katı sabunlar (zeytinyağlı, defneli) cildinizi yatıştırmaya daha yardımcı olabilir. Ortak kullanım alanlarında (misafir tuvaleti, ofis vb.): Hijyen açısından kesinlikle sıvı sabun kullanılmalıdır.
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