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Gram altın güne kayıpla başladı: İşte 19 Haziran güncel altın fiyatları

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Gram altın güne kayıpla başladı: İşte 19 Haziran güncel altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili günün ilk rakamları belli oldu. Serbest piyasada çeyrek altın 10 bin 325 liradan, Cumhuriyet altını ise 41 bin 250 liradan alıcı buluyor.

#1
Foto - Gram altın güne kayıpla başladı: İşte 19 Haziran güncel altın fiyatları

Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında hareketli saatler yaşanıyor. Güne bir önceki kapanış seviyesinin altında başlayan gram altın 6 bin 200 lira sınırında dengelenmeye çalışırken; çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları da küresel satış baskısının etkisiyle gerilemeye devam ediyor.

#2
Foto - Gram altın güne kayıpla başladı: İşte 19 Haziran güncel altın fiyatları

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 206 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 325 liradan, Cumhuriyet altını 41 bin 250 liradan satılıyor.

#3
Foto - Gram altın güne kayıpla başladı: İşte 19 Haziran güncel altın fiyatları

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 düşüşle 6 bin 205 liradan tamamlamıştı.

#4
Foto - Gram altın güne kayıpla başladı: İşte 19 Haziran güncel altın fiyatları

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 6 bin 206 lira seviyesinde. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 325 liradan, Cumhuriyet altını da 41 bin 250 liradan satılıyor.

#5
Foto - Gram altın güne kayıpla başladı: İşte 19 Haziran güncel altın fiyatları

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1,3 azalışla 4 bin 156 dolardan seyrediyor. Dolara talebin artması fiyatları baskılıyor!

#6
Foto - Gram altın güne kayıpla başladı: İşte 19 Haziran güncel altın fiyatları

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin bir politika izlemesi ve para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz artırımına gideceğine bu yıl kesin gözüyle bakılmasıyla dolara talebin artması altın fiyatlarını baskılıyor.

#7
Foto - Gram altın güne kayıpla başladı: İşte 19 Haziran güncel altın fiyatları

Öte yandan İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD-İran görüşmelerinin iptal edildiğinin duyurulması da altın başta olmak üzere değerli metal fiyatları üzerindeki satış baskısının artmasına neden oluyor. Analistler, bugün yurt dışında ABD'de piyasaların kapalı olacağını belirtti.

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