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Dünya

İngiltere’de bir ilk! Başörtülü Müslüman kadın hakim olarak atandı

İngiltere’de avukatlık yapan 40 yaşındaki başörtülü Müslüman kadın hakim olarak atandı. Yapılan bu atamayla ülkede ilk kez başörtülü Müslüman bir kadın ‘hakim’ görevine getirilmiş oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:26:00 -
İngiltere’de bir ilk! Başörtülü Müslüman kadın hakim olarak atandı

İngiltere'de ilk kez başörtülü Müslüman bir kadın, hakim olarak atandı. 40 yaşındaki Raffia Arshad, "Bu sadece kişisel bir başarı değil, farklı bir kökene sahip herkes için büyük bir başarı." dedi.

İngiltere’de 17 yıldan fazla süredir avukat olarak çalışan Raffia Arshad, hakim olarak atandı.

Atama kararını içeren mektubu aldı

BBC’nin haberine göre, başörtülü Raffia Arshad, geçen hafta Midlands bölgesine hakim olarak atandığına ilişkin mektubu aldı.

Arshad, atamayla çoğu insanın kafasındaki “hakim görüntüsü” klişesini kırdığını belirtti.

Ailesinde üniversite okuyan ilk kişi olan 40 yaşındaki Arshad, herkesin daha yükseği hedeflemesi gerektiğini kaydederek, “Neye benzediğiniz konusunda endişe etmeyin, kalıba sığma konusunda endişe etmeyin, o kalıbı kırın ve ihtiyacınız olanı elde edin.” ifadelerini kullandı.

“Bu sadece kişisel değil herkes için büyük başarı”

Arshad, elde ettiği başarının başkalarına ilham vermesini ve öncü olmayı umduğunu belirterek, “Bu noktaya gelmek biraz zaman aldı ama çok memnunum. Bu sadece kişisel bir başarı değil, farklı bir kökene sahip herkes için büyük bir başarı.” değerlendirmesinde bulundu.

17 yılı aşkın bir süredir aile hukuku alanında avukat olarak görev yapan Arshad, “Hem kadınlardan hem de erkeklerden çok fazla e-posta aldım. Aralarında başörtülü oldukları için bırakın hakim olmayı avukat olmayacağını düşündüklerini söyleyen kadınlardan gelenler de vardı.” dedi.

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Yorumlar

Salih

Acaba ülkemizde , göğsünde istavroz olan bir hıristiyan hakim olabilirmi? Tahamül derecemiz nedir?
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ali

CaHaPa bak ingiltere yobazlaşıyor yırtsanıza bitarafanızı
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