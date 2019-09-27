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İngiltere'de BBC'ye ırkçılık tepkisi

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin ABD Başkanı Trump'ın bazı kongre üyelerine yönelik ırkçı ifadelerini eleştiren Hint asıllı bir sunucusu hakkındaki şikayeti haklı bulması tepki çekti.

27 Eylül 2019 Cuma 16:40
İngiltere'de BBC'ye ırkçılık tepkisi

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı kongre üyelerine yönelik ırkçı ifadelerini eleştiren Hint asıllı bir sunucusu hakkındaki şikayeti haklı bulması tepki çekti.

BBC'nin yayın standartları birimi, sabah haberleri sunucusu Naga Munchetty'in Trump'ı eleştirerek "tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini" duyurdu.

Kararda, yayın ilkelerinin "gazetecilere, kişilerin yaptığı konuşmalar ya da bunu yaparkenki amaçları hakkında kendi şahsi görüşlerini bildirmelerine izin vermediği" belirtildi. Sunucunun, yaşadığı ırkçı olayları ifade etmesinde ise bir sorun görülmediği kaydedildi.

BBC'nin haber sitesinde, sunucunun herhangi bir disiplin işlemi veya kınama ile karşı karşıya olmadığı kaydedildi.

"BBC, bu şaşkınlık verici kararı açıklamalı"

Ancak İngiliz yayın kuruluşunun sunucusu hakkındaki şikayeti haklı bulması tepki çekti.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, "İnsanlara 'geldiğiniz yere geri gidin' demek ırkçılıktır. Naga Munchetty bir gerçeği ifade etti. Maruz kaldığı ırkçılığı paylaştı. Bu, herhangi bir yayın esasına aykırı gelemez. BBC, bu şaşkınlık verici kararı açıklamalı." dedi.

40'tan fazla siyahi aktör ve yayıncı, BBC'yi yazdıkları açık mektupta kararı gözden geçirmeye çağırdı.

Mektupta, BBC yönetiminden "ırkçı ifadeler ve yaşanmışlıklar konusunda tarafsızlık beklenilmemesi gerektiğini kabul etmesi" istendi.

Yazar Afua Hirsch, yaptığı açıklamada BBC'nin kararı karşısında "şok olduğunu ve dehşete düştüğünü" söyledi.

Ayrıca, Hint asıllı Munchetty'e sosyal medyadan da destek verildi. "IStandWithNaga" (Naga'nın yanındayım) etiketiyle İngilizler, BBC'nin aldığı karara tepki göstererek sunucunun bir gerçeği ifade ettiğini savundular.

17 Temmuz'daki yayında Trump'ın Müslüman kadın Kongre üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in yanı sıra Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley'e "geldiğiniz yere geri gidin" şeklindeki açıklaması gündeme gelmişti.

Munchetty, program partnerinin bir sorusu üzerine "Beyaz olmayan bir kadın olarak, bana her 'geldiğin yere geri git' dendiğinde bu ırkçılıkla bütünleşikti. Burada kimseyi hiçbir şeyle suçlamıyorum ama bazı ifadelerin ne anlama geldiğini biliyorsun." demişti. 

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 16:40
  1. BBC
  2. Donald Trump
  3. Naga Munchetty
  4. ırkçılık
  5. Anadolu Ajansı

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