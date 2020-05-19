İngiltere'de bakımevi işletmecileri Kovid-19 ölümlerinden dolayı hükümeti suçladı

LONDRA (AA) - İngiltere'de, yaklaşık 15 bin kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bakımevlerinin işletmecileri, bu durumdan hükümeti sorumlu tuttu.

İngiltere'deki bakımevleri işletmecilerini temsil eden Care England'ın CEO'su Prof. Martin Green, Parlamento Sağlık ve Sosyal Bakım Komitesinde konuştu.

Bakanların vaatlerine rağmen test konusunda hala büyük sorunlar olduğunu ve sonuçların kaybolduğunu anlatan Green, personelin koronavirüs taşıyıp taşımadığını öğrenmek için 8-10 gün beklediğini iddia etti.

"Bu salgının ortaya çıktığı ilk andan itibaren bakımevlerine odaklanmalıydık." diyen Green, testlerde yaşanan sorunlardan dolayı kişilerin sonuçları öğrenemeden hastaneden taburcu edildiğini belirtti.

Hükümetin, hastanelere odaklanmak için enfekte hastaları bakımevlerine taburcu ettiğini kaydeden Green, "Bakımevlerinin sağlık sorunları olan insanlarla dolu olduğu düşünüldüğünde, belirli bir organizasyonu düşünmek yerine risk altındaki insanların nerede olduğuna odaklanmamız gerekiyordu." diye konuştu.

Birçok bakımevinin hastanelerden gelen hastaları izole edecek doğru düzeneğe sahip olmadığını, diğer ülkelerde ise enfekte hastalar için ayrı karantina tesisleri kullanıldığını anlatan Green, "Hastaneleri boşaltma ve bakımevlerini doldurma politikamız vardı, ancak diğer ülkelerde semptom gösterenler bakımevlerinden karantina tesislerine alındılar." dedi.

Bu arada, Ulusal İstatistik Kurumu (ONS), İngiltere ve Galler'deki koronavirüsle ilişkili ölümlerin düşüşte olduğunu duyurdu. ONS Sağlık Analizi Birimi Başkanı Nick Stripe da mevcut verilerin yaklaşık 15 bin bakımevi sakininin koronavirüs nedeniyle öldüğünü gösterdiğini belirtti.

Kovid-19 nedeniyle 34 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İngiltere, can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

