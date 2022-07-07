İngiltere'de artan yoksulluk! Çalınmasın diye marketler peynire kilit takıyor

Dünyayı saran gıda krizi sebebiyle yeterince mal bulunamadığı için Avrupa’da marketlerde raflar boşaldı, olan gıda ürünlerinin de fiyatı çok arttı. Bir blok kaşar peynirin bile fiyatının kayda değer rakamlara çıkması üzerine İngiltere’de marketler peyniri elektronik eşyalarda olduğu gibi güvenlik kilidi takarak satmaya başladı.

İnsanların artık temel ihtiyaç malzemelerini bile çalmaya başladıklarını belirten market sahipleri, hırsızlık vakalarındaki patlama üzerine bu uygulamaya mecbur kaldıklarını ifade ettiler. Kaşar peynirine Wolverhampton'daki Aldi mağazalarında güvenlik kilidi takılırken yakındaki bir Co-op'ta da kuzu pirzolaları güvenli plastik kutulara yerleştirildi.

Süpermarket zinciri Tesco’da da Güney Londra'daki Streatham'da bebek mamalarına hırsızlık önleyici cihazlar yerleştirildi. Gıda yoksulluğu konusunda araştırmalarıyla tanınan Dr. Sinéad Furey, insanların yiyecek ürünlerini çalar hale gelmelerinin meseleye siyasi bir çözüm bulunması gereğinin delili olduğunu söyledi.