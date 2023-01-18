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Dünya İngiltere’de ambulans çalışanları greve gidiyor
Dünya

İngiltere’de ambulans çalışanları greve gidiyor

İngiltere'deki ambulans çalışanlarının şubat ve mart ayında 4 gün greve gideceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 20:59:00 -
İngiltere’de ambulans çalışanları greve gidiyor

GMB Sendikası, aralarında acil yardım görevlileri ve çağrı merkezi çalışanlarının da olduğu ambulans hizmetlerinde bulunan 10 binden fazla personelin, 6 Şubat, 20 Şubat, 6 Mart ve 20 Mart tarihlerinde grev yapacağını duyurdu.

Sendika, hükümetin ücret artış taleplerini reddetmesinin ardından grev kararı aldıklarını açıkladı.

Ayrıca, Batı Midlands bölgesindeki ambulans çalışanlarının 23 Ocak'ta, Kuzeybatı Ambulans Servisi çalışanlarının ise 24 Ocak'ta greve gideceği belirtildi.

Hafta başında öğretmenler, hemşireler ve tren sürücüleri de şubat ve martta yeniden grev yapacaklarını duyurmuştu.

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