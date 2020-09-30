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Dünya İngiltere'de ağır bilanço: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 42 bin 143'e yükseldi
Dünya

İngiltere'de ağır bilanço: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 42 bin 143'e yükseldi

İngiltere'de ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 143'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 20:44:00 -
İngiltere'de ağır bilanço: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 42 bin 143'e yükseldi

Çin'den tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi İngiltere'de ölümcül etkisini sürdürüyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin son 24 saatte 71 artarak 42 bin 143'e ulaştı.

İngiltere'de son bir günde 7 bin 108 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı ise 453 bin 264'e yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; ülkede yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle 2 bin 252 kişinin hastanelerde tedavisi sürerken, bunlardan 312'si yoğun bakımda yatıyor.

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