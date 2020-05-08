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Dünya

İngiltere'de 80 bin koruyucu ekipman çalındı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'nin Greater Manchester şehrinde sağlık ve huzurevi çalışanları için hazırlanan 80 bin kişisel koruyucu ekipmanı çalındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:53:00 -
İngiltere'de 80 bin koruyucu ekipman çalındı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'nin Greater Manchester eyaleti polisinin verdiği bilgiye göre, Salford bölgesindeki Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) ait binadan içeri giren ikisi erkek biri kadın 3 soyguncu, içeride bulunan yaklaşık 166 bin sterlin (1,460.00 TL) değerindeki 80 bin adet kişisel koruyucu ekipmanı çaldığı bildirildi. 

Güvenlik kamera kayıtlarında, yaklaşık 2 saat boyunca kişisel koruyucu ekipmanları çalıntı olduğu tahmin edilen araca yükledikleri görülen soyguncular, yükleme tamamlandıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karışıyor. Soygunla ilgili soruşturma başlatan Greater Manchester polisi, çalınan kişisel koyucu ekipmanların koronavirüsle (Covid-19) mücadele eden Ulusal Sağlık Hizmetleri ile huzurevi çalışanlarına gönderilmek üzere bekletildiğini açıkladı.

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