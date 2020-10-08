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Dünya İngiltere'de 5 polis açığa alındı
Dünya

İngiltere'de 5 polis açığa alındı

İngiltere'de ırkçılıkla suçlanan 5 polis hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 21:27:00 -
İngiltere'de 5 polis açığa alındı

İngiltere'de 2 siyahi atlete yönelik muamele sebebi ile 5 polis hakkında soruşturma açıldığı ifade edildi.

Bağımsız Polis Davranışları Ofisi'nden konu ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, başkent Londra'da temmuz ayında bir aracın durdurulması ve içindekilerin aranmasında yer alan 5 polis hakkında soruşturma başlatılmasına karar verildiği vurgulandı.

5 polis memurunun, güç kullanımı ile ilgili mesleki davranış standartlarının muhtemel ihlali, görev, sorumluluklar, yetki, saygı ve nezaket açısından soruşturulacağı bildirilirken polislerin açığa alınmadığı ya da başka görevlere verilmediği, soruşturmanın polislerin ceza alacağı manasına gelmediği bildirildi.

Ne olmuştu?

26 yaşındaki İngiliz Bianca Williams ve partneri 400 metre rekortmeni Portekizli Ricardo dos Santos, bir antrenmandan sonra evlerine dönerken durdurulmuştu.

Polisin Williams'ı kelepçelediği ve bu esnada çiftin bebeğinin arabada olduğunu gösteren görüntüler yayınlanmış, polis ırkçılık ile suçlanmıştı.

Londra Polisi, ilk incelemede, memurların disiplin cezası gerektiren herhangi bir eylemde bulunmadığını ileri sürmüş fakat ardından olayı Bağımsız Polis Davranışları Ofisi'ne sevk etmişti.

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