  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İngiltere'de 44 milletvekilinden "Uygur Türklerine otomatik mülteci statüsü verilmesi" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 12:16:04 -
İngiltere'de 44 milletvekilinden "Uygur Türklerine otomatik mülteci statüsü verilmesi" çağrısı

LONDRA (AA) - İngiltere'de 44 milletvekili, İçişleri Bakanlığı'na gönderdikleri bir mektupta, Çin'in Uygur Türklerine "soykırım" uyguladığı yönünde kanıtlara dikkati çekerek, İngiltere'ye sığınma talebinde bulunan Uygur Türklerine otomatik olarak mülteci statüsünün verilmesi çağrısında bulundu.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, İngiltere parlamentosundan 44 milletvekili Çin'in Uygur Türklerine karşı uyguladığı insan hakları ihlallerine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanı Priti Patel'e bir mektup gönderdi.

Liberal Demokrat Partisince kaleme alınan ve Muhafazakar Parti, İşçi Partisi, İskoç Ulusal Partisi ile Yeşil Partisinden milletvekillerinin de imzasının bulunduğu mektupta, Çin'in zulmünden kaçarak İngiltere'ye gelen ve sığınma talebinde bulunan Uygur Türklerine otomatik olarak mülteci statüsü verilmesi talep edildi.

Mektupta, Çin'in Uygur Türklerine karşı "soykırım" uyguladığına yönelik kanıtlara da dikkat çekildiği aktarıldı.

Haberde görüşlerine yer verilen, Dünya Uygur Kongresi İngiltere Şubesi Başkanı Rahima Mahmut, "Doğu Türkistan'da ortaya çıkan kanıtlar Uygur halkına karşı bir 'soykırım' uygulandığına işaret ediyor. İngiltere, zulümden kaçan Uygurlara yardım etme çabalarında ön safta olmalı. Uygurların karşılaştıkları riskler göz önüne alındığında, tüm Uygur Türkü sığınmacılara otomatik olarak mülteci statüsü verilmelidir." dedi.

Liberal Demokrat Parti Dışişleri Sözcüsü Alistair Carmichael de “Birleşik Krallık'a sığınmak isteyen Uygur halkının yaşadıklarını ortaya koyan kanıtlar artık göz önünde. İçişleri Bakanı, bu acımasız baskıdan kaçan tüm Uygur halkına otomatik olarak mülteci statüsü vermek için adımlar atmalıdır. " ifadesini kullandı.






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bill Gates koronavirüsten daha tehlikeli deyip uyardı
Dünya

Bill Gates koronavirüsten daha tehlikeli deyip uyardı

Microsoft'un kurucusu, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın eşbaşkanı Bill Gates, iklim değişikliğinin koronavirüs salgınından daha tehlikeli ola..
Alçak darbeciden skandal sözler! Darbeci haine 'şehit' deyip tehditler savurdu
Gündem

Alçak darbeciden skandal sözler! Darbeci haine 'şehit' deyip tehditler savurdu

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda kurmay albay rütbesinde bulunan Fatih Yarımbaş, mahkemedeki savunması..
Lübnan Müftüsü'nden çağrı
Dünya

Lübnan Müftüsü'nden çağrı

Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan ile Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca, Beyrut Limanı'ndaki patlama için uluslararası bir soru..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı