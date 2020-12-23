  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs İngiltere'de 2. mutasyon paniği
Korona Virüs

İngiltere'de 2. mutasyon paniği

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede Güney Afrika'dan gelen 2 kişide koronavirüsün mutasyona uğramış ve daha da hızlı yayılan başka bir türünün tespit edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 22:44:00 -
İngiltere'de 2. mutasyon paniği

İngiltere'den koronavirüsün mutasyona uğraması ve yeni türün bulaşma hızının daha yüksek olduğunun açıklamasının ardından kötü bir haber daha geldi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Güney Afrika'dan gelen 2 kişide mutasyona uğraşmış koronavirüsün başka bir türün tespit edildiğini bildirdi. Hancock, tespit edilen türün İngiltere'dekinden daha da hızlı yayıldığını ve daha fazla mutasyona uğradığını söyledi.

Güney Afrika'dan İngiltere'ye gelenlere 14 gün karantina

Gerçekleştirilen basın toplantısında mutasyona uğrayan virüs üzerinde duran Sağlık Bakanı Hancock, "Virüsle temasta bulunmuş ve bulaşan kişileri karantinaya aldık. Yeni mutasyona uğramış virüsü incelemeye başladık" şeklinde konuştu.

Alınan tedbirlere de değinen Hancock, son iki hafta içerisinde Güney Afrika'dan İngiltere'ye gelen herkesin 14 gün süreyle karantinaya alındığını ve bu kişilerin hiç kimseyle temas etmemesi için gerekli önlemleri aldıklarını vurguladı.

Güney Afrikalı yetkililer ile temas halinde olduklarının altını çizen Matt Hancock, yetkililere hızlı ve duyarlı oldukları için teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ebubekir Sifil'e Ayosofya Camii imamından destek
Gündem

Ebubekir Sifil'e Ayosofya Camii imamından destek

Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in Diyanet'e, Kur'an ayetleriyle alay eden "Yılmaz Özdil'in ve Cüneyt Akman'ın cesetleri camilere sokulmasın, cenaze..
Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! İngiltere ile teması olmamıştı, daha bulaşıcı türe rastlandı
Korona Virüs

Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! İngiltere ile teması olmamıştı, daha bulaşıcı türe rastlandı

Dünya basınının çok yakından takip ettiği mutasyon konusu ile ilgili yeni bir haber geldi. İtalya'da İngiltere ile teması olmayan bir kişide..
Soğuk Savaş döneminde tehditti şu an halen etkin! Rusya asıl adımını attı
Teknoloji

Soğuk Savaş döneminde tehditti şu an halen etkin! Rusya asıl adımını attı

Rusya'nın Stratejik Nükleer Kuvvetleri, Tu-95 strateji bombardıman uçağının geliştirilmiş son versiyonunu teslim aldı.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay