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Dünya İngiltere’de 19 katlı binada yangın
Dünya

İngiltere’de 19 katlı binada yangın

İngiltere’nin başkenti Londra’da 19 katlı bir binada geniş çaplı yangın çıktı. 100’den fazla itfaiye eri ile yangına müdahale ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 15:48:00 -

İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğusunda yer alan Poplar bölgesindeki 19 katlı bir binada yangın çıktı. Olay yerine 20 itfaiye aracı ile 100’den fazla itfaiye eri ve ambulans sevk edildi. Binanın 8., 9. ve 10. katlarından dumanlar çıktığı görülürken, çok sayıda kişinin sağlık görevlileri tarafından ambulansa alındığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

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