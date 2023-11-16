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Dünya İngiltere yeni kararını dünyaya ilan etti: Gen terapisinden faydalanılan ilaca onay! İki farklı kan hastalığı...
Dünya

İngiltere yeni kararını dünyaya ilan etti: Gen terapisinden faydalanılan ilaca onay! İki farklı kan hastalığı...

Yeniakit Publisher
2023-11-16 20:23:00 - 2023-11-16 20:43:11
İngiltere yeni kararını dünyaya ilan etti: Gen terapisinden faydalanılan ilaca onay! İki farklı kan hastalığı...

İngiltere'de, 2 farklı kalıtsal kan hastalığını, neden olan geni düzenleyerek tedavi etmeyi amaçlayan gen terapisi yönteminden faydalanılan ilaç için sürpriz flaş karar: onay kararı aldı. İngiltere duyurdu.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA), yapılan açıklamada, gen düzenleme teknolojisi CRISPR'den faydalanılan "Casgevy" adlı ilacın, orak hücreli anemi ve Akdeniz anemisi (Beta Talasemi) hastalıklarının tedavisinde kullanılmasına onay verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Casgevy'nin, 2020 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan 2 bilim insanı tarafından geliştirilen ve genleri DNA üzerinde keserek düzenlemeye izin veren "gen makası" olarak da bilinen CRISPR'ın kullanıldığı ilk lisanslı ilaç olduğu belirtildi.

Gen terapisi yönteminden faydalanılan Casgevy'nin bu 2 hastalığın getirdiği ağrı, enfeksiyon ve kansızlığı ortadan kaldırabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Casgevy, hastanın kemik iliği kök hücrelerindeki hatalı geni düzenleyerek vücudun işlevsel hemoglobin üretmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bunu yapmak için, kök hücreler kemik iliğinden alınır, laboratuvar ortamında düzenlenir ve daha sonra hastanın vücuduna tekrar aşılanır."
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