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Ekonomi İngiltere vizesi ve Ankara Anlaşması vizesi başvuruları devam ediyor
Ekonomi

İngiltere vizesi ve Ankara Anlaşması vizesi başvuruları devam ediyor

CSS Legal Londra Ofisi Yetkilisi, İngiltere Vizesi Göçmenlik Mevzuatı ve Uygulamaları Uzmanı Hüberya İnce: -"İngiltere’nin karantina kararı sonrasında İngiltere vizesi ve Ankara Antlaşması vizesi başvurusu yapacak kişilerin paniğe kapılmasına gerek yok. Türkiye'den yapılan başvurular için randevu sistemi açık ve başvurular alınmaya devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:43:58 -
İngiltere vizesi ve Ankara Anlaşması vizesi başvuruları devam ediyor

İSTANBUL (AA) - CSS Legal Londra Ofisi Yetkilisi, İngiltere Vizesi Göçmenlik Mevzuatı ve Uygulamaları Uzmanı Hüberya İnce, İngiltere'nin 5 Kasım-2 Aralık'ta uygulayacağı karantina kararının Türkiye'deki vize başvuru merkezlerine etkisi olmadığını ve randevuların normal düzende alınabildiğini belirtti.

CSS Legal açıklamasında görüşlerine yer verilen Hüberya İnce, "İngiltere’nin karantina kararı sonrasında İngiltere vizesi ve Ankara Antlaşması vizesi başvurusu yapacak kişilerin paniğe kapılmasına gerek yok. Türkiye'den yapılan başvurular için randevu sistemi açık ve başvurular alınmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere Ankara Anlaşması vizesinin 31 Aralık'ta biteceğini ve ocak ayı itibarıyla yeni başvuru yapılamayacağını aktaran İnce, şunları kaydetti:

"İngiltere'de kendi işini kurmak isteyen kişilerin daha fazla geç olmadan başvuru işlemlerini başlatmalarında fayda var. İngiltere'deki karantina kararı artan vaka sayılarına yönelik geçici bir önlem niteliğinde. Vize başvurusunda bulunacak kişiler kritik hatalara maruz kalınmaması için CSS Legal uzmanları ile organize bir şekilde başvuru işlemlerini başlatabilirler. İngiltere'deki gündemi yakından takip ediyoruz ve müşterilerimize mağduriyet yaşatmamak için tüm başvuruları büyük bir titizlikle hazırlıyoruz."

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