İngiltere ve Kanada'dan Azerbaycan ile Ermenistan'a çağrı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Kanada Dışişleri Bakanı François-Phillippe Champagne, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmaların sona ermesi çağrısında bulunan ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, Dağlık Karabağ bölgesinde ve çevresinde devam eden askeri operasyonların acil olarak sonlandırması istendi.

Sivil yerleşim bölgelerinin bombalanmasıyla ilgili haberlerden derin endişe duyulduğunun kaydedildiği bildiride, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.

Bildiride, "Çatışmanın tarafları şiddeti durdurmalı ve ateşkes anlaşmasına saygı göstermelidir. Dağlık Karabağ sorununun kapsamlı bir çözümü gecikmiştir. Sorun ancak müzakere ile çözülebilir, askeri harekat yoluyla değil. Tüm taraflar çözüme ulaşmak için acilen ön koşul olmadan müzakere masasına dönmelidir. " ifadelerine yer verildi.

AGİT Minsk Grubu Eş Başkanlarının yaptığı açıklamaların desteklendiğinin aktarıldığı bildiride, "Her iki devletin ortaklarını düşmanlığın sona ermesini sağlamak için çabalarını iki katına çıkarmaya ve krizi şiddetlendirme riski taşıyan eylemlerde bulunmaktan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.