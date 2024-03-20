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Teknoloji İngiltere ve ABD basınından büyük övgü! Türkiye durmayacak
Teknoloji

İngiltere ve ABD basınından büyük övgü! Türkiye durmayacak

Yeniakit Publisher
2024-03-20 20:23:00 -
İngiltere ve ABD basınından büyük övgü! Türkiye durmayacak

Dünyanın saygın denizcilik yayın organlarından Naval Today de Aselsan tarafından üretilen ve savunma dünyası tarafından performansı merakla beklenen Türkiye'nin ilk insansız otonom sualtı aracı (İSA) 'Deringöz'ün dalış testlerinin tamamlandığını küresel savunma sektörüne duyurdu. ABD merkezli The Defense Post ise Hint Okyanusu'nda yer alan Maldivler'in ulusal güvenlik ve gözlem/keşif görevlerini gerçekleştirebilmek amacıyla ilk TB2 Bayraktar SİHA'larını aldığının altını çizdi.

Türk savunma endüstrisindeki yenilikler küresel savunma medyasında baş sayfalarda yer almaya devam ediyor. Dünyanın en saygın savunma yayın organı olarak kabul edilen İngiliz Jane's Report'un paylaştığı bilgilere göre Baykar tarafından üretilen ve Türkiye'nin yeni nesil silahlı insansız hava aracı (SİHA) olan Akıncı'ya yerli üretim Roketsan Çakır seyir füzeleri yerleştirildi.

Çakır füzesiyle ilk uçuşunu da geçtiğimiz haftalarda gerçekleştiren Akıncı hedefini başarıyla vurdu. Jane's Report, Akıncı'nın yine milli üretim olan mini güdümlü akıllı füze 'MAM-L' ve 'MAM-T' füzelerini de envanterinde bulundurduğuna dikkat çekti. Füzelerin lazer yönlendirme sistemine sahip olduğunu da ifade eden Jane's ''Akıncı aynı anda MAM-L, MAM-T ve daha ufak olan MAM-C füzelerini taşıyabiliyor. Baykar, Çakır'ı da SİHA'ya entegre ederek mühimmat envanterini genişletiyor'' ifadelerine yer verdi.

Deringöz denizcilik basınında

Dünyanın saygın denizcilik yayın organlarından Naval Today de Aselsan tarafından üretilen ve savunma dünyası tarafından performansı merakla beklenen Türkiye'nin ilk insansız otonom sualtı aracı (İSA) 'Deringöz'ün dalış testlerinin tamamlandığını küresel savunma sektörüne duyurdu.

İSA'nın hem askeri hem de sivil görevlerde kullanılabildiğinin altını çizen yayın organı ''yüksek manevra kabiliyeti, isabetli navigasyon kapasitesi, görev mühimmatının çeşitliliği, optik ve sonar görsel teknolojileri ve kablosuz iletişim özellikleriyle dikkat çekiyor'' ifadeleriyle Deringöz'ün tanıtımını yaptı.

MİDLAS tanıtıldı

600 metre derinlikte görev yapabilen ve “üstün kabiliyetli” olarak tanımlanan Deringöz için Naval Today sitesinde İSA'nın görev yelpazesi de “sualtı araştırma, gözlem, istihbarat, mayın yer belirleme, boru hattı yeri belirleme, liman ve üs koruma” ifadeleriyle tanıtıldı. Naval Today ayrıca Türkiye'nin ilk ulusal firkateyni olan TCG Istanbul'dan (F-515) ilk milli dikey füze fırlatma sistemi olan MİDLAS'ın başarıyla HİSAR-D RF füzesini fırlattığını da okuyucularına duyurdu. Yayın organında “böylece Türkiye'de ilk kez ulusal bir hava savunma platformu, ulusal bir deniz savaş aracından milli bir fırlatma sistemi kullanılarak test edildi” yorumunda bulunuldu.
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"Türkiye durmaycak"

Naval Today'de ayrıca “Türkiye'nin deniz mühendislik gücü donanmasını gelişmiş teknolojilere sahip savaş platformlarıyla donatmaya devam edecek gibi görünüyor” yorumunda bulunuldu. Yayın organı TCG Istanbul'un geçtiğimiz Ocak ayında Türk Deniz Kuvvetleri'ne katıldığının da altını çizdi.

Bir başka savunma yayın organı ABD merkezli The Defense Post ise Hint Okyanusu'nda yer alan Maldivler'in ulusal güvenlik ve gözlem/keşif görevlerini gerçekleştirebilmek amacıyla ilk TB2 Bayraktar SİHA'larını aldığının altını çizdi. TB2'lerin bir hafta içinde operasyon görevlerine çıkmaya başlayacaklarının altını çizen yayın organı ülkenin bu sayede 900 bin kilometre karelik münhasır ekonomik bölgesini korumayı planladığını da iddia etti.

Yayın organında 37 milyon dolarlık anlaşma ile temin edilen TB2'lerin Türkiye'den ithal edilmesinin arka planında ise ada ülkesinin Hindistan ile yaşadığı gerilimler olduğu ileri sürüldü. Yayın organındaki bilgilere göre Hindistan'ın bölgede hamilik ve hak iddia etmesi Maldivler'i TB2'lerin acil temini noktasında harekete geçirdi.

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