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Dünya İngiltere Ukrayna savaşında devreye girdi
Dünya

İngiltere Ukrayna savaşında devreye girdi

İngiltere, Rusya savaşının başladığı günden bu yana ilk kez Ukrayna'ya helikopter desteğinde bulunacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 15:54:00 -
İngiltere Ukrayna savaşında devreye girdi

İngiltere, Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın ardından ilk kez, Ukrayna’ya helikopter yardımında bulunacağını açıkladı.

Açıklama, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’dan geldi.

Wallace, Norveç'e yaptığı resmi ziyarette yapılacak olan helikopter yardımının askeri yardımın bir parçası olduğunu söyledi.

“Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmaz"

AA’nın haberine göre; Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunmasına yardımcı olmak için ek 1000 top mermisinin sağlanacağı da belirtildi.

Wallace, "Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmaz. Bu ek top mermileri, Ukrayna'nın son haftalarda Rusya'dan geri aldığı toprakları güvence altına almasına yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

İngiliz medyası, Ukrayna'ya 3 Sea King tipi helikopter sağlanacağını yazdı

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, top mermilerinin Ukrayna'nın savunma kabiliyetini artıracağı, önemli arama ve kurtarma yetenekleri sağlamak için Sea King tipi helikopterlerinin ilk teslimatının Ukrayna'ya varmasıyla gerçekleşeceği bildirildi.

İngiltere'nin Ukrayna'ya yapacağı bu yeni savunma desteği, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın geçen hafta sonu Kiev'i ziyareti sırasında Ukrayna'ya 50 milyon sterlinlik savunma yardımı yapılacağı duyurusunun ardından geldi.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Ukrayna'ya 3 Sea King tipi helikopter sağlanacağı, bunlardan birinin halihazırda Ukrayna'da olduğu belirtildi.

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