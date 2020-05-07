İngiltere Türkiye'den aldığı koruyucu ekipmanları iade ediyor
İngiltere, Türkiye'den satın aldığı 400 bin kişisel koruyucu ekipmanı standartarına uymadığı gerekçesiyle iade etme kararı aldı.
Britanya'nın Türkiye'den satın aldığı ve Koronavirüs dönemi nedeniyle alınan ihracat kısıtlama kararı nedeniyle ulaşması zaman alan 400 bin kişisel koruyucu ekipmanın standartlara uymadığı iddia edildi.
84 tonluk ekipman alınmıştı
İngiltere, ülkedeki Covid-19 hastalarını tedavi eden sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu kişisel koroyucu ekipmanı temin etmek için Nisan ayında Türkiye'den de toplam 84 tonluk bir ekipman alımı gerçekleştirmişti.
Depoda bekletiliyor
Ancak Daily Telegraph gazetesinde çıkan bir haberde, Türkiye'den getirilen önlüklerin İngiltere'deki standartları karşılamadığı, söz konusu önlüklerin bir depoda bekletildiği belirtildi.
Ücret iadesi talep edilecek mi?
Hükümetin önlükler için ödenen ücretin iadesini talep edip etmeyeceği ise bilinmiyor.