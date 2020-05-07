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Dünya

İngiltere Türkiye'den aldığı koruyucu ekipmanları iade ediyor

İngiltere, Türkiye'den satın aldığı 400 bin kişisel koruyucu ekipmanı standartarına uymadığı gerekçesiyle iade etme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 11:27:00 - 2020-05-07 11:48:17
İngiltere Türkiye'den aldığı koruyucu ekipmanları iade ediyor

Britanya'nın Türkiye'den satın aldığı ve Koronavirüs dönemi nedeniyle alınan ihracat kısıtlama kararı nedeniyle ulaşması zaman alan 400 bin kişisel koruyucu ekipmanın standartlara uymadığı iddia edildi.

84 tonluk ekipman alınmıştı

İngiltere, ülkedeki Covid-19 hastalarını tedavi eden sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu kişisel koroyucu ekipmanı temin etmek için Nisan ayında Türkiye'den de toplam 84 tonluk bir ekipman alımı gerçekleştirmişti.

Depoda bekletiliyor

Ancak Daily Telegraph gazetesinde çıkan bir haberde, Türkiye'den getirilen önlüklerin İngiltere'deki standartları karşılamadığı, söz konusu önlüklerin bir depoda bekletildiği belirtildi.

Ücret iadesi talep edilecek mi?

Hükümetin önlükler için ödenen ücretin iadesini talep edip etmeyeceği ise bilinmiyor.

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Yorumlar

Murat murat

Bunlar boş adam zaten elde yok olana da kusur bul Allah akıl fikir versin ne diyelim bilmiyorum
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Gurbetçi

Yürromu alsınlar, sizin standartınıza tüküreyim, 30 bin ölü var standart diyor hassitroen.
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