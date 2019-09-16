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İngiltere The Flooring Show 2019 Fuarında Gözler GAHİB’te

İngiltere’nin Harrogate kentinde düzenlenen “The Flooring Show 2019” fuarına stand açarak heyet halinde katılan Güneydoğulu halıcılar büyük ilgi görüyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:02
İngiltere The Flooring Show 2019 Fuarında Gözler GAHİB’te

İngiltere’nin Harrogate kentinde düzenlenen “The Flooring Show 2019” fuarına stand açarak heyet halinde katılan Güneydoğulu halıcılar büyük ilgi görüyor. Dünya halı üretimi ve modasının belirleyicisi konumunda ki Gaziantepli halıcılar ilgiden memnun. 2019 yılı başarılı geçtiğini ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan hedeflerinin 2020’de yeni başarı öyküleri yazmak olduğunu sözlerine ekledi.


TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan Başkanlığı’nda İngiltere’de düzenlenen İngiltere’nin Harrogate kentinde düzenlenen “The Flooring Show 2019” fuarına katılan GAHİB heyeti katılımcıların ilgi odağı oldu. 2020 halı modasının da gündeme geldiği fuarda Gaziantepli halıcıların yenilikçi ürünleri ve halı üretiminde meydana gelen değişiklikler mercek altın alınıyor.


"Yeni başarı öyküleri yazmaya ihtiyacımız var"


İngiltere pazarının halı sektörü için büyük önem taşıdığını ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan “2018 yılında 45 milyon 284 bin dolarlık, Ocak-Ağustos döneminde ise 37 milyon 753 bin dolarlık ihracatla en fazla ihracat yaptığımız 6.ülke konumunda. İngiltere’de elbette ülkemiz ve sektörümüz için büyük önem taşıyor. Fuarın birinci günü heyetimiz satın alma heyetlerini standımızda karşılarken yenilikçi ürünlerimizin tanıtımı ve sunumu da gerçekleştirildi. Fuar süresince sürecek olan etkinliklerimizde halı üretiminde kullanılan makinalarla ilgili de incelemelerimiz sürecek. Dünya üretim lideri Gaziantep aynı zamanda yenilikçi ürünleriyle modanın da belirleyicisi haline geldi. GAHİB tarafından yürütülen titiz çalışmaların sonuçlarını görmek hepimizi memnun etmiştir. Kendi ürünlerimizi tanıtırken diğer üreticilerin ürünlerini ve yeni trentlerini de inceleme şansımız oluyor. Sektörümüzdeki gelişmeleri ve yenilikleri inceleyerek yeni başarı öyküleri yazmamız gerektiğini düşünüyoruz. Üretimin her safhasında modern teknolojinin kullanılması elbette önümüzdeki süreçte Türkiye’de ki halı sektörünün liderlik koltuğunu daha da iyi yerlere taşıyacaktır.Heyetimiz sektörümüzü bu fuarda başarıyla temsil ediyor. Fuar bitimine kadar farklı ülkelerden gelen satın alma heyetleri ve ithalatçı firma temsilcileriyle görüşmelerimiz sürecektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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