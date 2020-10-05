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Dünya İngiltere Temyiz Mahkemesi, Venezuela'ya ait altınlarla ilgili Yüksek Mahkeme'nin kararını bozdu
Dünya

İngiltere Temyiz Mahkemesi, Venezuela'ya ait altınlarla ilgili Yüksek Mahkeme'nin kararını bozdu

İngiltere Temyiz Mahkemesi, Venezuela'ya ait 1 milyar dolarlık altının kontrolünü Juan Guaido'ya veren yüksek mahkeme kararını bozdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 20:11:00 -
İngiltere Temyiz Mahkemesi, Venezuela'ya ait altınlarla ilgili Yüksek Mahkeme'nin kararını bozdu

Kendini devlet başkanı ilan eden muhalif siyasetçi Guiado'yu Londra yönetimi, güvenilebilir seçimler düzenlenene kadar, Venezuela'nın meşru lideri olarak tanımıştı. Yüksek Mahkeme, Londra'nın tutumunu dayanak görerek, ülkedeki Venezuela'ya ait altınların kontrolünü geçtiğimiz temmuz ayında Guiado'ya devretmişti.

İngiltere Temyiz Mahkemesi ise, bu hükme itiraz eden Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan yana durarak Guiado'nun meşru lider olarak tanınması kararını bozdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan Maduro'yu fiilen tanıyıp tanımadığı konusunda açıklık getirmesini isteyen İngiltere Temyiz Mahkemesi, üstelik altınların akıbeti ile ilgili de kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini istedi.

Venezuela Merkez Bankası, geçtiğimiz mayıs ayında Covid-19 ile mücadele kapsamında İngiltere Merkez Bankası'nda tutulan altın rezervlerini kullanmak istemişti. Fakat erişime izin verilmemişti. Altın rezervlerinin kullanımı için de Maduro yönetimi, yargı yoluna gitmişti.

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