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İngiltere şokta! Başkanın helikopteri düştü

Leicester City takım sahibini taşıyan helikopter, kulüp tesislerine iniş yapacağı sırada düştü. Çok sayıda polis ve ambulans olay yerine gitti.

27 Ekim 2018 Cumartesi 23:29
İngiltere şokta! Başkanın helikopteri düştü

İngiltere Premier Ligi'n 10'uncu haftasında Leicester City sahasında West Ham United ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Leicester City kulübünün sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın helikopteri maçın oynandığı King Power Stadyumu'ndan ayrılıeken, kulüp otoparkına düştü.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, Srivaddhanaprabha'nın sağlık duurumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 23:29
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