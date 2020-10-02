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Aktüel İngiltere seyahatinde yeni karantina dönemi başlıyor
Aktüel

İngiltere seyahatinde yeni karantina dönemi başlıyor

CSS Legal Londra Ofisi Yetkilisi İngiltere Vizesi ve Göçmenlik Hukuku Uzmanı Hüberya İnce: - "Türkiye’den 3 Ekim cumartesi 04.00 itibariyle İngiltere’ye seyahat edecek kişilerin yeniden 14 gün karantinada kalarak kendilerini izole etmeleri gerekecek"

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:55:10 -
İngiltere seyahatinde yeni karantina dönemi başlıyor

İSTANBUL (AA) - CSS Legal Londra Ofisi Yetkilisi İngiltere Vizesi ve Göçmenlik Hukuku Uzmanı Hüberya İnce, "Türkiye’den 3 Ekim cumartesi 04.00 itibarıyla İngiltere’ye seyahat edecek kişilerin yeniden 14 gün karantinada kalarak kendilerini izole etmeleri gerekecek." ifadelerini kullandı.

CSS Legal'den yapılan açıklamada, İngiltere'nin Kovid-19 salgını sebebiyle yurt dışından gelen ziyaretçilere uyguladığı izolasyon kararında değişikliğe gittiği bildirildi.

Açıklamada, daha önce de aynı kararın alındığını fakat İngiltere’nin hızlı bir şekilde Türkiye’yi muaf tuttuğunu hatırlatan İnce, bu uygulamanın koronavirüs salgınına yakalanan kişi sayılarının artmasına ilişkin geçici bir önlem olduğunun altını çizdi.

14 gün karantina kuralını ihlal eden kişilerin büyük para cezalarına tabi tutulacağını belirten İnce, "İngiltere’ye seyahatte herhangi bir kısıtlama yok ve yeni vize başvurularının da rutin bir şekilde devam ettiğinin altını çizmekte fayda var." değerlendirmesinde bulundu.

İnce, İngiltere vizesi ve Ankara Anlaşması vizesi için yeni başvuru yapacak veya bu süre içinde İngiltere’ye seyahat edecek kişilerin 14 günden az bile kalacak olsalar karantinada olacakları süreyi göz önünde bulundurarak, başvurularını riske atmadan CSS Legal uzmanlarıyla iletişime geçmesinin daha sağlıklı olacağını belirtti.

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