  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye'deki bazı gazetecileri besleyen İsveç fena yakalandı
İngiltere seyahat listesini yeniledi
Kavaklıdere ilçesindeki orman yangını Menteşe'ye sıçradı
Kaliforniya’daki orman yangını tekrar büyüdü
Dünya İngiltere seyahat listesini yeniledi
Dünya

İngiltere seyahat listesini yeniledi

İngiltere, geri dönüşlerde karantina kuralının uygulanmadığı "yeşil ülkeler" listesine, Almanya, Avusturya, Slovenya, Slovakya, Letonya, Romanya ve Norveç'i ekledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 04:32:00 -
İngiltere seyahat listesini yeniledi

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu ve 'trafik ışığı sistemi' adını verdiği seyahat listesinde güncelleme yaptı.

Bu listeye göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Hindistan ve Bahreyn, İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve İngiltere'de oturum iznine sahip kişilere otelde zorunlu karantinanın uygulandığı kırmızı listeden, 'sarı listeye' alındı.

Almanya, Avusturya, Slovenya, Slovakya, Letonya, Romanya ve Norveç ise 'yeşil listeye' alındı. Bu ülkelerden İngiltere'ye gelen yolculara zorunlu karantina uygulanmayacak. Ancak, bu ülkelerden gelecek kişilerin, yola çıkmadan önce ve varıştan iki gün sonra test yaptırma zorunluluğu devam edecek.

Öte yandan, Fransa'dan İngiltere'ye gelen çift doz aşılılar ve 18 yaşından küçükler de karantinaya girmeyecek.

Meksika, Gürcistan, Mayotte Adası ve Fransa'nın denizaşırı topraklarından La Reunion Adası kırmızı listeye alınırken, Türkiye de kırmızı listede kalmaya devam ediyor.

Seyahat listesindeki güncellemenin pazar gününden itibaren geçerli olacağı açıklandı.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin, bedelini kendileri ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmaları gerekiyor.

Seyahat listesinde yapılan son güncellemeye göre, daha önce 1750 sterlin ödenen zorunlu otel karantinası ücretleri ise 12 Ağustos itibarıyla 2 bin 285 sterline çıkarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay