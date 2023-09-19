İngiltere Prensi'nden Türkiye'ye KAAN ziyareti! 'Nadir bir toplantı olacak'

İngiltere Kralı III. Charles'ın kardeşi olan Edinburg Dükü Prensi Edward'ın ay sonunda Türkiye'yi ziyaret edeceği öğrenildi.

Bloomberg'in ziyaretle ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, Prens Edward Türkiye ziyareti kapsamında bir gala yemeğine katılacak, İngiliz okulunu ziyaret edecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki savunma sanayii ve ticari işbirliklerinin geliştirilmesini görüşecek.

Bloomberg, Buckingham Sarayı ile İngiltere Başbakanlık Ofisi'nin ziyaretle ilgili yorum yapmayı reddettiğini bildirirken, görüşmeyle ilgili bazı ayrıntılara yer verdi.

"Nadir bir toplantı"

İngiltere'nin Brexit kararından sonra Türkiye ile ilişkilerin gelişmesi yönündeki çabaların yoğunlaştığı bildirilen haberde, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden bir üyenin yapacağı bu görüşmenin oldukça nadir bir toplantı olacağı belirtildi.

Kaynaklar, şu anda Türkiye ile İngiltere'nin mevcut serbest ticaret anlaşmasının kapsamını genişletmek üzere görüşmeler yürüttüğünü, ayrıca Rolls-Royce'un Türk muhatapları ile tank ve savaş uçağı projeleri için ortak motor üretimi konusunda görüşmeler yaptığını hatırlattı.

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Ayrıca Türkiye'nin, eskiyen bazı savaş gemilerinin yerine Kraliyet Donanması tarafından kullanılmakta olan Type-23 fırkateylerini satın almakla ilgilendiği kaydedildi.

Rolls-Royce Kale Grubu ile ihaleye girdi

İngiliz Rolls-Royce şirketi, Milli Muharip Uçak'ın motoru için daha 2017 yılında Kale Grubu ile ortaklık yaparak TAEC Uçak Motor Sanayi A.Ş. isimli bir şirket kurmuştu. Bu şirketin yüzde 51 hissesi Kale Grubu'na ait bulunuyor. Bu ortaklık yapısı, Savunma Sanayi Başkanlığının KAAN'ın motoru için geçen aylarda açtığı “Ön Tasarım Fazı” ihalesine de teklif verdi. Bu ortaklığın karşısında ise TRMotor'un ana yükleniciliğinde TEI ile Ivchenko Progress'in kurduğu işbirliği modeli yarışıyor. İki iddialı ortaklıktan hangisi ihaleyi kazanırsa KAAN'ın motorunu o üretecek. Ancak KAAN için motor geliştirmenin temel koşulu, tasarımın tamamlanmasının ardından fikri hakların tamamen Türk mülkiyetine geçmesi olacak.

KAAN savaş uçağı için milli bir turbofan motor geliştirme sürecinin ortalama 8 ila 10 yıl sürmesi bekleniyor. Halihazırda KAAN savaş uçağında, ABD'li General Electric üretimi F110-GE-129E turbofan motoru kullanılıyor. İlk uçuşunu 2023'te yapması planlanan KAAN savaş uçağının ilk 20 adedinde F110 motoru bulunacak. TUSAŞ, Türk Hava Kuvvetlerine yönelik ilk KAAN teslimatını ise 2028 yılında yapmayı hedefliyor.

"Türkiye, bizim için vazgeçilmez bir ortak"

İngiltere'de mayıs ayında yeni hükümetin kurulmasının ardından göreve gelen yeni Dışişleri Bakanı James Cleverly, geçen hafta Türkiye'yi ziyaret etmişti. Ankara'da mevkidaşı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşen Cleverly, “Türkiye, bizim için, Birleşik Krallık için vazgeçilmez bir ortak.” demişti. İngiltere'nin bir denizcilik ülkesi olduğuna işaret eden Cleverly, “Denizcilik ticari yollarının desteklenmesi son derece önemli. Batı'ya akan ticaret yollarının buradaki ulaşımın da daha makul fiyatlara çekilebilmesi için önemli bir katkısı olacaktır. Bu ilişki bizim için gerçekten son derece önemli. Her iki tarafın da çıkarlarını ilgilendiriyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Fidan da görüşmede serbest ticaret anlaşmasının kapsamının genişletilmesini ve 20 milyar dolara yaklaşan ikili ticaret hacminin çeşitlendirilmesini ele aldıklarını söylemişti.