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Spor

İngiltere Premier Lig'te olay skor! Yok artık diyeceksiniz...

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool ile Manchester United kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 7-0'lık tarihi bir skorla kazandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 21:33:00 -
İngiltere Premier Lig'te olay skor! Yok artık diyeceksiniz...

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool ile Manchester United kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 7-0'lık tarihi bir skorla kazandı.

İngiltere Premier Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Liverpool, evinde Manchester United'i ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 7-0 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri; 43. ve 50. dakikalarda Gakpo, 47. ve 75. dakikalarda D. Nunez, 66. ve 83. dakikalarda M. Salah, 88.dakikada Firmino attı.

M. Salah Liverpool formasıyla 129. Premier Lig golünü atarak kulüp tarihindeki en golcü oyuncu oldu.

 
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