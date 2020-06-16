İngiltere Premier Ligi "TV+"ta geri dönüyor

İSTANBUL (AA) - Avrupa'nın değerli futbol ligi olan İngiltere Premier Ligi, Türkiye'nin en çok izlenen dijital TV platformlarından TV+'ta geri dönüyor.

Turkcell açıklamasına göre, dijital TV platformu TV+, futbolseverlerin İngiltere Premier Lig özlemine son veriyor.

Avrupa'nın en değerli futbol ligi olarak değerlendirilen İngiltere Premier Lig, geri dönüşünü TV+'ta yapıyor.

Erteleme maçları dahil ligin 30. haftasında oynanacak 12 maç canlı yayınlarla sporseverlerle buluşuyor.

Erteleme karşılaşmasında şampiyonluk umutlarını taze tutmak isteyen Manchester City, evinde Arsenal'i ağırlıyor.

17 Haziran Çarşamba günü saat 22.15'te başlayacak karşılaşma hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen televizyon platformu TV+'ta yer alan S Sport'tan canlı yayınlanacak.



Premier Lig'de 30 yıl aradan sonra şampiyon olmaya çok yakın olan lider Liverpool da, 30'uncu hafta mücadelesinde TV+'ta sahne alacak.

Kırmızılar, 21 Haziran Pazar günü Merseyside Derbisi'nde Everton’la karşı karşıya gelecek.

Saat 21.00'de başlayacak mücadele de TV+'ta yer alan S Sport’tan canlı yayınlanacak.