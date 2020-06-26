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Spor

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool, sezonun bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 00:10:02 -
İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool, sezonun bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
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