İngiltere Premier Lig rekorlarla sona erdi

LONDRA (AA) - BİLAL ACAR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 ay ara verilen ve son haftaları seyircisiz oynanan, birçok rekorun kırıldığı İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonu sona erdi.

İngiltere Premier Lig'deki 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Liverpool, 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Alman teknik adam Jürgen Klopp'un 2015'ten beri çalıştırdığı Liverpool, son şampiyonluğunu 1989-1990 sezonunda yaşamıştı.

Jürgen Klopp, İngiltere Birinci Ligi tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik direktör olmayı başardı.

Ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Liverpool, böylece son 5 maç öncesi şampiyonluğu garantileyen Manchester United (1907-1908 ve 2000-2001), Everton (1984-1985) ve Manchester City'nin (2017-2018) paylaştığı İngiltere ligi rekorunun yeni sahibi oldu.

Merseyside ekibi Liverpool, 1888'den itibaren düzenlenen İngiltere Birinci Ligi'ndeki 19, organizasyonun Premier Lig adını aldığı 1992'den bu yana ise ilk şampiyonluğunu elde etti.

Jürgen Klopp'un öğrencileri, 9 Şubat 2019'dan beri Anfield Stadı'nda oynadıkları 24 lig karşılaşmasından galip ayrılarak, yine Liverpool'a ait olan iç sahada 21 maç üst üste maç kazanma rekorunu da geliştirdi.

Liverpool, 32 galibiyetle Premier Lig'de bir sezonda en çok galibiyet alan takım olan Manchester City'nin unvanına da ortak oldu. 'Kırmızılar' lakaplı takım, 18 galibiyetle Manchester City'nin elinde tuttuğu Premier Lig'de en çok üst üste maç kazanma rekoruna da ulaştı.





- Leicester Cityli Vardy, Premier Lig tarihinin en yaşlı gol kralı oldu





Leicester City'de forma giyen İngiliz futbolcu Jamie Vardy, attığı 23 golle 2019-2020 sezonunda gol kralı olarak altın ayakkabıyı aldı. Jamie Vardy, 33 yaşında gol kralı olarak, Premier Lig'de altın ayakkabıyı alan en yaşlı futbolcu unvanını da elde etti.

En çok gol atan futbolcular sıralamasında Vardy'yi Arsenallı Pierre Emerick Aubameyang (22 gol), Southamptonlı Danny Ings (22 gol), Manchester Cityli Raheem Sterling (20 gol) ve Liverpoollu Muhammed Salah (19) takip etti.

Londra ekibi Arsenal, 86'sı sarı ve 5'i kırmızı olmak üzere 91 kartla bu sezon en çok kart gören takım olurken, Liverpool 1 kırmızı, 38 sarı kartla ligde en az kart gören takım unvanını aldı.

Manchester City, 102 golle Premier Lig 2019-2020 sezonunun en çok gol atan takımı olurken, City'yi 85 golle Liverpool ve 69 golle Chelsea takip etti.





- Chelsea ve Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı





İngiltere'yi UEFA Şampiyonlar Lig'inde temsil edecek takımlar Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Chelsea oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesini ligin son haftasına kadar sürdüren, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City ise ligi 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

İngiltere'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek son takım İngiltere Federasyon Kupası finalinde oynanacak Arsenal-Chelsea karşılaşmasının ardından belli olacak.





- Ligden düşen takımlar belli oldu





Norwich City, önceki haftalarda küme düşen ilk takım olurken, Premier Lig'de son hafta oynanan karşılaşmaların ardından Watford ve Bournemouth da küme düştü.

İngiltere Championship'te mücadele eden Leeds United ve West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükselen takımlar oldu. Premier Lig'e yükselecek 3. takım; Brentford, Cardiff City, Fulham ve Swansea ekipleri arasında oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.