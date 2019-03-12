İngiltere Parlamentosu revize edilen Brexit Anlaşması'nı reddetti İngiltere Parlamentosu revize edilen Brexit anlaşmasını 247’ye karşı 391 oyla reddetti.

İngiltere Parlamentosu revize edilen Brexit anlaşmasını 247’ye karşı 391 oyla reddetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.