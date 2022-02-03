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Dünya İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Dünya

İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı

İngiltere Merkez Bankası, politika faizinin yüzde 0,50 seviyesine çıkarıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 15:39:00 -
İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve politika faizini yüzde 0,50 seviyesine çıkardı.

İngiltere Merkez Bankası gösterge faizi 25 baz puan artırdı. İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 0,50 seviyesine çıkardı.

İngiltere Merkez Bankası, tahvil varlık alım programını ve şirket varlık alım programını değiştirmedi. BoE PPK'nın 4 üyesi faizin 50 baz puan yükseltilerek yüzde 0,75'e çıkarılmasını istedi. İngiltere Merkez Bankası, faiz kararını 9-0 oyla aldı.

Öte yandan BoE PPK, İngiltere ekonomisi için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 5'den yüzde 3,75'e indirdi. Boe, şirket tahvili portföyünü 2023 sonuna doğru satacak. BoE, enflasyonun Nisan'da yüzde 5 yerine yüzde 7,25 seviyesinde tepe yapacağını tahmin ediyor.

BoE 2022 TÜFE tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 5,75'e çıkardı. BOE tahminleri:

-Gelecek 1 yıl için enflasyon tahmininin yüzde 3,40'tan yüzde 5,21'e yükseldiğini,

-Gelecek 2 yıl için enflasyon beklentisinin yüzde 2,23'ten yüzde 2,15'e gerilediğini,

-Gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisinin yüzde 1,95'ten yüzde 1,60'a gerilediğini gösterdi.

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