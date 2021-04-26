  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon Manchester City
Spor

İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon Manchester City

İngiltere Lig Kupası 2020-2021 sezonu finalinde Tottenham'ı 1-0 yenen Manchester City, kupanın sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 08:03:00 -
İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon Manchester City

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında 8 bin seyircinin tribünden takip ettiği final mücadelesinde, lig lideri Manchester City ile Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son vererek yerine eski oyuncularından Ryan Mason'u getiren Tottenham karşılaştı.

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci devresinde daha atak bir oyun sergileyen Manchester City, 82. dakikada Aymeric Laporte'nin golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Manchester City, 9 kez finalde mücadele ettiği organizasyonda 8. kez kupaya ulaştı. Manchester ekibi, turnuvada üst üste 4 kez kupa sevinci yaşayan ilk takım da oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar'dan canlı yayında operasyon ile ilgili bomba açıklama
Gündem

Abdullah Ağar'dan canlı yayında operasyon ile ilgili bomba açıklama

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Kuzey Irak'a başlatılan operasyonla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Mansur Yavaş da işin içinde! İşte rüşvet skandalının ses kaydı
Gündem

Mansur Yavaş da işin içinde! İşte rüşvet skandalının ses kaydı

Ankara'da eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi ha..
Sadakatsiz'in oyuncusunun karakteri de sadakatsiz çıktı: Skandal paylaşım!
Gündem

Sadakatsiz'in oyuncusunun karakteri de sadakatsiz çıktı: Skandal paylaşım!

Aydın Doğan artığı Kanal D'nin rezil yapımı Sadakatsiz'in oyuncularından Nazlı Bulum, skandal bir 'Ermeni soykırımı' mesajı paylaştı. Bulum'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay