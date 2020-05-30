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İngiltere, Libya’ya Rus savaş uçakları sevk edildiğine ilişkin haberlerden kaygılı

Yeniakit Publisher
2020-05-30 13:18:14 -
İngiltere, Libya’ya Rus savaş uçakları sevk edildiğine ilişkin haberlerden kaygılı

LONDRA (AA) - TAYFUN SALCI - İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Suriye’den Rusya’ya sevk edilen Rus savaş uçaklarından kaygı duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, "Suriye’den Libya’ya Rus savaş uçakları sevk edildiğine ilişkin son günlerdeki ABD kaynaklı haberlerden ve Rusya’nın Libya’ya General (Halife) Hafter güçleri safında müdahil olduğu yönünde her geçen gün artan kanıtlardan kaygılıyız." ifadeleri kullanıldı.

"Bu dış müdahale çatışmayı şiddetlendiriyor ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki barış sürecine zarar veriyor." denilen açıklamada, Libya’daki tüm taraflara ateşkesi ve siyasi diyaloga geri dönüşü sağlamaya dönük BM öncülüğündeki çabalara katılma çağrısında bulunuldu.

- Rusya yalanladı, ABD uydu görsellerini paylaştı

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Rusya'nın Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden kalkan Sovyet yapımı en az 6 "Mig-29" ve 2 "Su-24" savaş uçağını ülkenin doğusundaki Hafter'e ulaştırdığını bildirmişti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov ise ülkesinin Libya’ya savaş uçağı sevk ettiğine yönelik bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bir başka Amerikan korku hikayesi. Bu geçmişteki ABD yönetimlerindekine benzer sahte ve yanlış bilgilendirmedir." demişti.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Rusya'nın Libya'ya gönderdiği savaş uçaklarına ilişkin uydu görselleri paylaşmış, Suriye'deki Hmeymim Üssü'nde boyanan uçakların başka Rus uçaklarının eşliğinde Libya'ya gönderildiğini iddia etmişti.

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