İngiltere lazer silahı ile lider olma yoluna: Ejderha Ateşi! Enerji silahı sisteminde bağımsız olarak ilerliyor

İngiltere Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada yüksek maliyetli mühimmat bağımlılığını azaltırken İngiltere Silahlı Kuvvetleri'ni daha yüksek hedef isabetiyle güçlendirebilecek askeri lazer kullanıldığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı’nın Hebrides Poligonunda yapılan bir deneme sırasında, DragonFire (Ejderha Ateşi) lazer yönlendirmeli enerji silahı sistemi İngiltere’nin hava hedeflerine karşı ilk defa kullanıldı.

DragonFire'ın menzili gizli ancak görüş hattında kullanılan bir silah ve silahın görünebilen herhangi bir hedefe saldırabileceği belirtildi.

1 KİLOMETREDEN MADENİ PARAYI VURABİLİR

Silahın uzun mesafelerdeki isabet hassasiyetinin, 1 poundluk madeni parayı 1 kilometre uzaktan vurmaya eş değer olduğu vurgulandı.

İngiltere Savunma Bakanlığı lazerle yönlendirilen enerji silahlarının, hedeflere ışık hızında saldırabildiğini ve hedefi kesmek için yoğun bir ışık huzmesi kullanabildiğini, bunun da hedefte yapısal arıza tahribatı yapabildiğini veya savaş başlığının hedeflenmesi durumunda daha etkili sonuçlar alınabileceğini ifade etti.

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Ejderha Ateşi’nin özellikleriyle ilgili yapılan açıklamada, “10 saniye boyunca ateşlemek, normal bir ısıtıcıyı yalnızca bir saat kullanmanın maliyetine eşdeğerdir. Dolayısıyla füzelerin halihazırda yerine getirdiği bazı görevlere uzun vadeli, düşük maliyetli bir alternatif olma potansiyeli var. Lazeri çalıştırmanın maliyeti genellikle atış başına 10 pounddan azdır.” denildi.