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Gündem İngiltere kraliçesi hastaneye kaldırıldı! Peki ölürse neler yapılacak, detaylar burada
Gündem

İngiltere kraliçesi hastaneye kaldırıldı! Peki ölürse neler yapılacak, detaylar burada

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in çarşamba gecesini ön tetkikler için hastanede geçirdiği açıklandı. Peki kraliçe ölürse ülkede neler yapılacak işte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-10-22 08:45:00 - 2021-10-22 09:26:26
İngiltere kraliçesi hastaneye kaldırıldı! Peki ölürse neler yapılacak, detaylar burada

İlerleyen yaşı ve ara sıra yaşadığı rahatsızlıklarla gündem olan, hatta cenazesinin bile nasıl olacağı bilgisi sızdırılan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in uzun bir süre sonra ilk kez hastanede yatarak kontrol altında tutulduğu öğrenildi.

Doktor tavsiyesi ile hastanede yattı

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Birkaç gün dinlenmesi yönündeki tıbbi tavsiyeyi takiben Kraliçe, çarşamba öğleden sonra bazı ön tetkikler için hastaneye gitti, bugün (perşembe) öğle saatlerinde Windsor Kalesi'ne geri döndü ve morali yerinde." denildi.

Gidişi gizli tutuldu

Kraliçe'nin 7. King Edward Hastanesi'ne gidişi gizli tutulsa da The Sun gazetesinin haberinin ardından Buckingham Sarayı, açıklama yaparak gelişmeyi doğruladı.

8 yıl sonra ilk kez hastanede yattı

8 yıl sonra ilk kez geceyi hastanede geçiren Kraliçe, en son 2013'te mide ve bağırsak rahatsızlığı nedeniyle özel bir klinikte bir gece kalmıştı.

Baston verildi, asansöre bindi

İngiltere Kraliçesi, 12 Ekim'de Londra'da Westminster Abbey Kilisesi'ndeki ayinde bastonla görülmesinin ardından, 14 Ekim Perşembe günü Galler Parlamentosu'nun açılış töreninde de bastonla halk içine çıkmıştı.

Cardiff'teki Galler Parlamentosu önünde arabasından inerken kendisine baston verilen Kraliçe, açılış öncesi parlamento ileri gelenleriyle tanıştığı lobi alanına da asansörle çıkmıştı.

Kraliçe öldükten sonra yapılacaklar

Medyaya sızdırılan, cenaze düzenlemelerini içeren plana göre başbakan, bir memur tarafından "Londra Köprüsü yıkıldı" koduyla Kraliçe'nin ölümü hakkında bilgilendirilecek. Halk ise remi haber ajansı PA Media üzerinden verilecek son dakika haberiyle Kraliçe'nin öldüğünü öğrenecek.

Tabutu 3 gün boyunca ziyarete açık olacak

Haber sitesi Politico'nun haberine göre; Kraliçe'nin tabutu, Buckingham Sarayı'ndan Westminster Sarayı'na bir geçit töreniyle götürülecek. Burada katafalka konulacak tabut, üç gün boyunca günde 23 saat halk tarafından ziyaret edilebilecek. Önemli kişiler için biletler düzenlenecek.

Resmi siteler siyah bant kullanacak

Kraliyet ailesinin web sitesi, Kraliçe'nin ölümünü doğrulayan kısa bir açıklamayla siyah renge çevrilecek.

İngiliz hükümetinin "gov.uk" uzantılı web siteleri ve hükümet kurumlarına ait tüm sosyal medya hesaplarında siyah bantlara (banner) yer verilecek.

Acil olmayan içerik yayımlanmayacak ve yeniden paylaşım (retweet) hükümetin iletişim başkanı tarafından onaylanmadıkça yapılamayacak.

Büyük Britanya genelinde yas ilan edilecek

Devlet cenaze töreni, Kraliçe'nin ölümünden 10 gün sonra gerçekleştirilecek ve ulusal yas günü olarak ilan edilecek.

Yas günü, resmi tatil olmayacak ancak hafta içi günlere denk gelmesi durumunda çalışanlara izin verilmesi işverenlerin inisiyatifine bırakılacak.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki parlamentolarındaki yasama faaliyetleri ertelenecek, tatilde olması durumunda parlamentolar geri çağrılacak.

Güvenlik uyarıları

Planda Başbakanlık Binası 10 Numara önündeki bayrağın, ölüm haberinden 10 dakika sonra yarıya indirilmemesi durumunda halkın öfkeleneceğine dair değerlendirmeler de yer aldı.

Plan; Dışişleri Bakanlığının önemli sayıda turistin ülke girişinin nasıl ayarlanacağı, İçişleri Bakanlığının muhtemel terör tehditleriyle nasıl başa çıkacağı ve Ulaştırma Bakanlığının başkentteki aşırı kalabalık konusundaki endişelerini de içeriyor.

"Kraliçe'nin sağlığı ile alakası yok"

İngiliz basını, sızıntının Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumunun kötüleşmesinin işareti olarak görülmemesi gerektiğini yazdı.

2. Elizabeth kimdir? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth kaç yaşında?
2. Elizabeth kimdir? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth kaç yaşında?

Biyografi

2. Elizabeth kimdir? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth kaç yaşında?

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Yorumlar

Vatandas

Sabırsızlıkla bekliyoruz gebermesjni cehennemde onu bekliyor çünkü ülkemize çekilen operasyonların merkezi jngiltredir
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hasan hüseyinoğlu

bu kadın ölmez ülkesini çok güzel yönetti ve halkıda çok seviyor bizimkiler gibi batakhaneden çıkma sonradan görme değil aileden asil soyları devam ediyor.kıyamete kadarda devam edecek
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