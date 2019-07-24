İngiltere Kraliçesi, Boris Johnson'a yetkiyi verdi
İngiltere Kraliçesi, Boris Johnson'a hükümeti kurma yetkisi verdi.
24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:43
İngiltere Kraliçesi, Boris Johnson'a hükümeti kurma yetkisi verdi.
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