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Dünya İngiltere Kralı Charles'a yumurta fırlatan üniversite öğrencisine tuhaf ceza...
Dünya

İngiltere Kralı Charles'a yumurta fırlatan üniversite öğrencisine tuhaf ceza...

İngiltere'deki bir üniversite öğrencisi Kral 3. Charles'a yönelik yumurtalı saldırı girişimi nedeniyle halka açık alanlarda yumurta taşımama cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 15:52:00 -
İngiltere Kralı Charles'a yumurta fırlatan üniversite öğrencisine tuhaf ceza...

İngiltere'deki bir üniversite öğrencisi Kral 3. Charles'a yönelik yumurtalı saldırı girişimi nedeniyle halka açık alanlarda yumurta taşımama cezasına çarptırıldı.

Kral 3. Charles'a yönelik çarşamba günkü yumurtalı saldırı girişiminin faili 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Patrick Thelwell hakkındaki hüküm açıklandı.

İngiltere Kralı'nın kuzey İngiltere'deki York şehrine yaptığı ziyaret sırasında Kral 3. Charles'a doğru yumurta fırlatan saldırgan, kamu düzenini bozmak suçlamasıyla tutuklandı.

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