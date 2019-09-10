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İngiltere Kosova maçı kaç kaç bitti? Vedat Muriç gol attı mı?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu maçında İngiltere ile Kosova karşı karşıya geldi. Peki, İngiltere Kosova maçı kaç kaç bitti? Vedat Muriç gol attı mı?

10 Eylül 2019 Salı 23:52
İngiltere Kosova maçı kaç kaç bitti? Vedat Muriç gol attı mı?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu maçında İngiltere ile Kosova karşı karşıya geldi. Peki, İngiltere Kosova maçı kaç kaç bitti? Vedat Muriç gol attı mı? 

EURO 2020 Elemeleri A Grubu maçında İngiltere ile Kosova karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 5-3 sona erdi.

St. Mary's Stadı'nda oynanan mücadeleye konuk ekip Kosova hızlı başladı. Maçın henüz 1. dakikasında Berisha, Kosova'yı 1-0 öne geçirdi.

8. dakikada Sterling durumu eşitledi: 1-1. 19.

Harry Kane sahneye çıktı ve İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi. 38. dakikada Vojvoda kendi kalesine attığı golle İngiltere'nin skoru 3-1'e taşımasına yol açtı.

44. ve 45+1. dakikada Sancho peş peşe attığı iki golle İngiltere’nin soyunma odasına 5-1 önde girmesini sağladı.

Kosova maçın ikinci yarısına değişiklikle başladı. Muslija oyundan çıkarken sahaya Paqarada girdi. Dakikalar 49'u gösterdiğinde Berisha kendisinin ve takımının 2. golünü ağlarla buluşturdu: 5-2

Maçın 55. dakikasında Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve karşılaşmanın sonucunu ilan etti: 5-3

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 23:52
  1. İngiltere Kosova maçı kaç kaç bitti?
  2. Vedat Muriç gol attı mı?
  3. vedat muriç
  4. Avrupa Futbol Şampiyonası
  5. UEFA EURO 2020 Play-Off
  6. Fenerbahçe

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