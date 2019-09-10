İngiltere Kosova maçı kaç kaç bitti? Vedat Muriç gol attı mı? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu maçında İngiltere ile Kosova karşı karşıya geldi. Peki, İngiltere Kosova maçı kaç kaç bitti? Vedat Muriç gol attı mı?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu maçında İngiltere ile Kosova karşı karşıya geldi. Peki, İngiltere Kosova maçı kaç kaç bitti? Vedat Muriç gol attı mı? EURO 2020 Elemeleri A Grubu maçında İngiltere ile Kosova karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 5-3 sona erdi. St. Mary's Stadı'nda oynanan mücadeleye konuk ekip Kosova hızlı başladı. Maçın henüz 1. dakikasında Berisha, Kosova'yı 1-0 öne geçirdi. 8. dakikada Sterling durumu eşitledi: 1-1. 19. Harry Kane sahneye çıktı ve İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi. 38. dakikada Vojvoda kendi kalesine attığı golle İngiltere'nin skoru 3-1'e taşımasına yol açtı. 44. ve 45+1. dakikada Sancho peş peşe attığı iki golle İngiltere’nin soyunma odasına 5-1 önde girmesini sağladı. Kosova maçın ikinci yarısına değişiklikle başladı. Muslija oyundan çıkarken sahaya Paqarada girdi. Dakikalar 49'u gösterdiğinde Berisha kendisinin ve takımının 2. golünü ağlarla buluşturdu: 5-2 Maçın 55. dakikasında Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve karşılaşmanın sonucunu ilan etti: 5-3

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