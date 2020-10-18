İngiltere, korona aşısı korkusunu gidermek için Kraliçe'ye başvurabilir

Dünyayı saran koronavirüse karşı ülkeler aşıyla ilgili çalışmalarını yürütüyor. İngiliz hükümeti danışmanı Heidi Larson, aşı karşıtlığının yükseldiği ülkede Kraliçe Elizabeth'in devreye girebileceğini ifade etti.

İngiltere'de koronavirüs aşı tartışması

İngiltere, koronavirüs aşısına ilişkin vatandaşlarının endişelerini gidermenin yollarını arıyor. Hükümet Danışmanı Profesör Heidi Larson, Kraliçe Elizabeth'e koronavirüs aşısıyla ilgili yanlış bilgilerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olması için çağrı yapılabileceğini söyledi. Larson, aşının güvenliği konusunda artan endişelerin ele alınması yerine reddedilmesinden korktuğunu belirtti.

İngiltere'de sonuçları geçtiğimiz temmuz ayında paylaşılan bir araştırmaya göre, her 6 kişiden biri, koronavirüs aşısı bulunsa dahi yaptırmayacağını ifade etti.

İngiliz basını, sosyal medyada aşı karşıtlığının gün geçtikçe arttığına dikkat çekiyor.

Aşı için Kraliçe'ye başvurabilir

Heidi Larson, korkuları giderme konusunda Kraliçe Elizabeth'i işaret ederek, 94 yaşındaki ismin İngiliz vatandaşlarını aşıya ikna edebileceği görüşünü paylaştı.

Aşı Güven Projesi'nin kurucu direktörü olan Larson, fikrinin akıllıca olduğunu savunarak, "Gördüğüm bir şey varsa, bu da onun (Kraliçe) elindeki güvendir." dedi.

Kraliçe'ye aşı uygulanacak mı?

Ancak Larson, Kraliçe'nin aşı olacağına dair hiçbir garanti olmadığını itiraf ederek, "Sanırım Kraliyet Ailesi'nin karar vermesi gerekecek: Kraliçe üzerinde yeni bir aşı riskine girmek istiyor musunuz? Yoksa onu tecritte tutmaya devam etmek mi istiyorsunuz? Bu riskleri tartmaları gerekecek." ifadelerini kullandı.

'Aşılar hayat kurtarıyor'

İngiliz hükümetinden bir sözcü, söz konusu durum konusunda Kraliçe'nin rolüne ilişkin yorum yapmadı ancak şöyle dedi:

"Bilim açık. Aşılar hayat kurtarıyor. Bu nedenle koronavirüs aşısı bulmak için küresel çabaya liderlik ediyoruz. Aşıyla ilgili yanlış bilgiler kabul edilemez. Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) tavsiyelerine uymak herkesin sorumluluğundadır."



Koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'de şimdiye kadar 705 bin 428 vaka ve 43 bin 579 ölüm yaşandı.