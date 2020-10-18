  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İngiltere, korona aşısı korkusunu gidermek için Kraliçe'ye başvurabilir
Dünya

İngiltere, korona aşısı korkusunu gidermek için Kraliçe'ye başvurabilir

Koronavirüs aşısına ilişkin vatandaşlarının endişelerini gidermenin yollarını arayan İngiltere, çareyi Kraliçe'de buldu. İngiliz hükümeti danışmanı Heidi Larson, aşı karşıtlığının yükseldiği ülkede Kraliçe Elizabeth'in devreye girebileceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 18:21:00 -
İngiltere, korona aşısı korkusunu gidermek için Kraliçe'ye başvurabilir

Dünyayı saran koronavirüse karşı ülkeler aşıyla ilgili çalışmalarını yürütüyor. İngiliz hükümeti danışmanı Heidi Larson, aşı karşıtlığının yükseldiği ülkede Kraliçe Elizabeth'in devreye girebileceğini ifade etti.

İngiltere'de koronavirüs aşı tartışması

İngiltere, koronavirüs aşısına ilişkin vatandaşlarının endişelerini gidermenin yollarını arıyor. Hükümet Danışmanı Profesör Heidi Larson, Kraliçe Elizabeth'e koronavirüs aşısıyla ilgili yanlış bilgilerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olması için çağrı yapılabileceğini söyledi. Larson, aşının güvenliği konusunda artan endişelerin ele alınması yerine reddedilmesinden korktuğunu belirtti.

İngiltere'de sonuçları geçtiğimiz temmuz ayında paylaşılan bir araştırmaya göre, her 6 kişiden biri, koronavirüs aşısı bulunsa dahi yaptırmayacağını ifade etti.
İngiliz basını, sosyal medyada aşı karşıtlığının gün geçtikçe arttığına dikkat çekiyor.

Aşı için Kraliçe'ye başvurabilir

Heidi Larson, korkuları giderme konusunda Kraliçe Elizabeth'i işaret ederek, 94 yaşındaki ismin İngiliz vatandaşlarını aşıya ikna edebileceği görüşünü paylaştı.
Aşı Güven Projesi'nin kurucu direktörü olan Larson, fikrinin akıllıca olduğunu savunarak, "Gördüğüm bir şey varsa, bu da onun (Kraliçe) elindeki güvendir." dedi.

Kraliçe'ye aşı uygulanacak mı?

Ancak Larson, Kraliçe'nin aşı olacağına dair hiçbir garanti olmadığını itiraf ederek, "Sanırım Kraliyet Ailesi'nin karar vermesi gerekecek: Kraliçe üzerinde yeni bir aşı riskine girmek istiyor musunuz? Yoksa onu tecritte tutmaya devam etmek mi istiyorsunuz? Bu riskleri tartmaları gerekecek." ifadelerini kullandı.

'Aşılar hayat kurtarıyor'

İngiliz hükümetinden bir sözcü, söz konusu durum konusunda Kraliçe'nin rolüne ilişkin yorum yapmadı ancak şöyle dedi:

"Bilim açık. Aşılar hayat kurtarıyor. Bu nedenle koronavirüs aşısı bulmak için küresel çabaya liderlik ediyoruz. Aşıyla ilgili yanlış bilgiler kabul edilemez. Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) tavsiyelerine uymak herkesin sorumluluğundadır."

Koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'de şimdiye kadar 705 bin 428 vaka ve 43 bin 579 ölüm yaşandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gavurdan duyacağımız sözler Halk TV'de konuşuldu
Medya

Gavurdan duyacağımız sözler Halk TV'de konuşuldu

Devlet düşmanlığı yapan Halk TV'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Halk TV'de açıklamalarda bulunan Veysi Dündar FETÖ propagandası yapa..
Dünyadaki muadillerinden çok daha önde! TSK'ya savaşın seyrini değiştirecek milli teknoloji
Teknoloji

Dünyadaki muadillerinden çok daha önde! TSK'ya savaşın seyrini değiştirecek milli teknoloji

Türkiye'nin geliştirdiği SİHA'larda başarıyla görev yapan ve ciddi ihracat başarısı yakalayan mini akıllı mühimmat (MAM) ailesi, gelecek dön..
Pes dedirttiler! Rus medyasından Azerbaycan'a büyük ayıp
Dünya

Pes dedirttiler! Rus medyasından Azerbaycan'a büyük ayıp

Rus medyası, Azerbaycan ordusunu, "saldırgan", işgalci Ermenistan güçlerini ise "mağdur" gösterirken Ermenilerin terörist saldırılarında zar..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay