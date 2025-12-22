  • İSTANBUL
Dünya İngiltere, İsrail'in 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasını kınadı
Dünya

İngiltere, İsrail'in 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasını kınadı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İngiltere, İsrail'in 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasını kınadı

İngiltere, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Yaka’da 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasını uluslararası hukuka aykırı bularak sert biçimde kınadı. Londra, kararın iki devletli çözümü ve kalıcı barış umutlarını zedelediğini vurguladı.

İngiltere, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasını kınadı.

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasına tepki gösterdi.

Bakan Falconer, "İngiltere, İsrail hükümetinin onayladığı Filistin'de 19 yeni yerleşim yerinin kurulması planını kınamaktadır. Bu yerleşim yerleri uluslararası hukuka göre yasa dışıdır." ifadelerini kullandı.

Falconer, bu durumun, 20 maddelik Gazze planını ve yalnızca iki devletli çözümün sağlayabileceği uzun vadeli barış ve güvenlik umutlarını tehlikeye attığını bildirdi.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın sunduğu 19 yeni yasa dışı yerleşim planı Güvenlik Kabinesinde onaylanmıştı.

Kabinenin onay verdiği plan çerçevesinde, Batı Şeria'nın tamamına dağılan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu 17 kaçak yerleşim yeri İsrail nezdinde de tanınacak ve 2005'te boşaltılan "Ganim" ve "Kadim'in" yasa dışı yerleşim yerleri yeniden kurulacak.

