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Ekonomi İngiltere, ilk STA’yı Türkiye ile imzalayacak
Ekonomi

İngiltere, ilk STA’yı Türkiye ile imzalayacak

İngiltere, Avrupa Birliği (AB) vardığı anlaşmanın ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını (STA) bugün Türkiye ile imzalayacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 09:51:00 -
İngiltere, ilk STA’yı Türkiye ile imzalayacak

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, Türkiye ile imzalanacak anlaşmanın ilk aşamada iki ülke arasındaki mevcut ticaret koşullarını korumayı amaçladığını bildirdi. Anlaşmanın İngiltere’de imalat sanayiinde, otomotivde ve çelik sanayiinde binlerce istihdam için güvence temin edeceğini vurgulayan Truss, “Türkiye ile daha ihtiraslı, iki ülkeye özgü bir ticaret anlaşmasını yakın gelecekte imzalamak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye ile imzalanacak anlaşma, İngiltere’nin Brexit sonrası imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları içinde ticari hacim bakımında 5. sırada yer alacak. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 19 milyar sterlin düzeyinde seyrediyor. İngiltere, AB ile 24 Aralık’ta Brexit sonrası serbest ticaret anlaşmasına varmıştı.

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