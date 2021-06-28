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Gündem İngiltere ile Rusya arasında büyük gerginlik! Doğu Akdeniz’de F-35’lerle misilleme
Gündem

İngiltere ile Rusya arasında büyük gerginlik! Doğu Akdeniz’de F-35’lerle misilleme

Kırım açıklarında burun buruna gelen İngiltere ile Rusya arasında Doğu Akdeniz’de yeni kriz yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 16:22:00 -

Geçen hafta Kırım açıklarında İngiliz destroyeri HMS Defender'ın Rus savaş gemileri ve jetleri ile karşılaşmasından sonra roller değişti.

İki ülke bu kez de Doğu Akdeniz'de karşı karşıya geldi.

İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth'in F-35B'leri, bölgede tatbikat yürüten Rus donanma gemisi Admiral Makarov'un üstünden alçak uçuş yaptı.

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